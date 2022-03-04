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عمر شويل - جدة طريقة عمل مكرونة بالبشاميل على أصولها في البيت - ثقفني
تعد المكرونة بالبشاميل من أكثر الوجبات والأطعمة المفضلة لدى كثيراً من الأشخاص ويقبل على تناولها الجميع، كما أنها تتميز بأنها وجبة شهيرة وشهية ومذاقها رائع ورائحة مختلف وجميلة، وحيث أن المكرونة البشاميل منتشرة بشكل كبير في العالم العربي والغربي، وذلك نظراً لطعمها اللذيذ والشهي وسهولة وسرعة تحضيرها، وحيث يمكن إعدادها بطرق كثيرة ومتنوعة في البيت، وسنذكر لك سيدتي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وشهية ومكوناتها متوفرة في كل مطبخ في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل
المكونات:
- نصف كيلو جرام من المكرونة المقصوصة.
- ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- لتر من الحليب.
- ملعقة كبيرة من السمن أو زبد.
- أثنين ملعقة كبيرة من الجبن المبشور المشكل.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي ابدائي في تحضير البشاميل من خلال إحضار إناء ثم قومي بوضع الإناء على النار وبعد ذلك قومي بتسخين ملعقة كبيرة من السمن جيداً ثم بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض وقلبيه جيداً لمدة ثلاث دقائق على الأقل واحرصي على ألا يصبح لونه بنياً ثم بعد ذلك ضيفي لتر من الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط ويصبح لدينا خليط قوامه متماسك ثم بعد ضيفي أثنين ملعقة كبيرة من الجبن المبشورة المشكل وقلبيه جيداً بعد ثم ارفعي الإناء من على النار.
- الخطوة الثانية قومي بعمل صينية المكرونة بالبشاميل قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية بعد ذلك قومي بوضع إناء به ماء على نار متوسطة حتى يغلي جيداً ثم بعد ذلك ضيفي المكرونة للماء المغلي حتى يتم سلقها تماماً ثم أخرجيها من الماء وصفيها.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة فرن كبيرة ضعي فيه نصف كمية المكرونة المسلوقة افرديها جيداً ثم وزعي اللحم المفروم وفوقه القليل من صلصة البشاميل ثم بعد ذلك ضعي باقي كمية المكرونة المسلوقة وغطيها بباقي صلصة البشاميل وبعد ذلك قومي بإدخال صينية المكرونة بالبشاميل إلى الفرن لمدة نصف ساعة ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن وقدميها وهي ساخنة إلى أفراد أسرتك.
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