أسرار تحضير الهوت شوكليت الساخن في المنزل مثل الكافيهات

تعتبر الشوكولاتة من الأشياء المحببة لدى الجميع والتي تم الاختراع منها الكثير من المكونات مشتقات الشوكولاتة والتي يتم تحضير منها الهوت شوكليت أو ما تعرف لدى البعض بالشوكولاتة الساخنة اللذيذة والتي تنتشر في الكافيهات وتعتبر مفيدة وتعمل على تهدئة السعال ويعتبر الهوت شوكليت مشروب مثالي لتناوله في الأيام الباردة، ويعتبر ذلك المشروب مفيد للأفراد الذين يعانون من النحافة الشديدة حيث يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية التي يمكن أن تفيد بعض الأفراد في زيادة الوزن، وتقوم الكافيهات بطريقة تحضير مذهلة وساحرة للهوت شوكليت لا يمكن التوصل إلى مذاقها اللذيذ بسهولة عند تحضيرها في المنزل، لذلك ننقل لكم اليوم طريقة تحضير الهوت شوكليت بطريقة مميزة مثل الكافيهات بسهولة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الهوت شوكليت

مقادير التحضير:

كأس من الحليب.

ملعقة سكر أو حسب الرغبة في المذاق “ملعقة صغيرة”.

ملعقة من مسحوق النشا “ملعقة صغيرة”.

ملعقتين من قطع الشوكولاتة صغيرة الحجم “ملعقة كبيرة”.

طريقة التحضير:

نحضر مقدار الحليب ونضعه في إناء ونقوم بإضافة إليه الشوكولاتة ووضع الشوكولاتة ونقوم بتقليبها جيداً حتى تذوب مع الحليب. إضافة باقي المكونات بشكل تدريجي ووضع مسحوق النشا وبعد تقليب جميع المكونات نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة. تحضير كأس مناسب للهوت شوكليت وسكب المشروب بعد الغليان وبعد ذلك يتم تقديمه ساخناً ويمكنك إضافة قطع من الشوكولاتة المحببة حسب النوع المفضل لديك لتزيين الهوت شوكليت.

ملحوظة:

عند الرغبة في تحضير الهوت شوكليت يجب عليك العناية في اختيار نوع الشوكولاتة المحبب لديك واختياره من الأصناف الفاخرة حتى تزيد من لذة مذاق الهوت شوكليت.

فوائد الهوت شوكليت: