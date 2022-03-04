طريقة عمل تشيز كيك بالبسبوسة اللذيذ بكل سهولة في البيت

يعتبر التشيز كيك من أنواع الحلويات اليويانية، التي انتشرت في جميع دول العالم، فهو عبارة عن عدة طبقات بنكهات مختلفة ومواد مختلفة ومتعددة، كالبسبوسة أو البسكويت المطحون أو الكيك وطبقة من الكريمة والجبن، وحيث أنه يتم تقديمه وهو بارداً، كما أن من الحلويات المحببة لدى الأطفال بشكل كبيرويقبل على تناوله الكثير، كما يمكن تحضير التشيز كيك بأنواع متعددة ومختلفة من الفاكهة كالفراولة أو الكرز وغيرها من الكثير من الفواكه، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل تشيز كيك بوصفة جديدة وفريدة من نوعها وهي تشيز كيك بالبسبوسة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل التشيز كيك بالبسبوسة

المكونات:

عبوة واحدة من البسكويت ديجاستيف المطحون .

قطعة واحدة من الزبدة الصغيرة .

علبة واحدة من الزبادي .

علبة واحدة من القشدة .

ربع كوب من الحليب البودرة .

ربع كوب من السكر الأبيض .

ربع كوب من الزيت .

ثلاث قطع من الجبنة الكيري .

عدد بيضة واحدة .

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر .

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا .

نصف كوب من السميد .

مكونات الشربات :

كوب واحد من السكر .

كوب واحد من الماء .

ملعقة صغيرة من ماء ورد .

عصير واحدة حبة ليمون.

طريقة التحضير :