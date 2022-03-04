انجح طريقة لعمل البيتي فور الدايب في المنزل وبخطوات سهلة وطعم المحلات

البيتى فور من أجمل الحلويات المحبوبة والمميزة لدى الكثير من الناس، وخاصتًا لدى الاطفال، فهو يتم تناولها كنوع حلوى أساسي في الأعياد أو يمكن تقديمه كنوع من الحلويات اللذيذة في العزائم والمناسبات، ولذلك إذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل البيتي فور في ف نعرض لكي خطوات تحضيره في المنزل بكل سهولة، يمكنكم متابعة هذا المقال الان.

طريقة تحضير وإعداد البيتي فور في المنزل

يمكنك عمك اجمل بيتي فور بيتي لذيذ بخطوات بسيطة واضحة ومكونات متواجدة في كل منزل، والقيام بإعداده مثل الجاهز بالافضل ولذلك يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

مكونات عمل البيتي فور

كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.

رشة ملح.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانليا.

بيضتين كبار الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

خمس ملاعق من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

كمية مناسبة من المربي للتزين.

صوص شيكولاته للتزين.

طريقة التحضير