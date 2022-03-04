فكرة عبقرية.. بكيلو لحمة أعملي 3 كيلو كفتة رز وانسي أنها تفك أو تكش أطلاقا جربيها فوراً

الكفتة من الأكلات اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار ويمكن تحضير الكفتة بأكثر من طريقة حيث لها انواع متعددة وتعد كفتة الأرز من انواع الكفتة المميزة التي يتم تحضيرها عند الجزار دائما وذلك، بخلط الأرز ومجموعة من المكونات الأخرى، ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل كفتة الأرز في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام مفرمة لحمة وذلك لتوفير التكلفة وضمان جودتها، لذلك سنتطرق خلال السطور التالية الي توضيح الطريقة الصحيحة لعمل الكفتة الأرز في البيت بسهولة في الخلاط.

ما هي المكونات المطلوبة لعمل كفتة الأرز

لحم مفروم.

أرز مصري ابيض.

بصل.

ثوم

ملح.

فلفل اسود.

بهارات.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

ما هي الطريقة الأفضل لعمل كفتة الأرز في البيت

كفتة الأرز من الأكلات التي يمكن تحضيرها بشكل سهل في البيت وباستخدام الخلاط فقط وذلك من خلال الخطوات التالية:-

توضع البصل والثوم الأرز في الخلاط ويتم خلط المكونات معا حتي يصبح القوام ناعم.

يضاف على الخليط اللحم المفروم والبقدونس والشبت ويخلط كل منهم في الخلاط.

يتم إفراغ الكفتة في اناء واسع ويضاف عليها معلقة من الملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة بهارات.

تقلب كل مكونات الكفتة معا ويتم وضعها في الثلاجة ساعة واحدة.

بعد ذلك يتم تشكيل الكفتة وقليها في الزيت الساخن حتى تنضج وتوضع على مناديل لتمتص اي زيوت بها.

تترك حتى تبرد وبعد ذلك يتم تعبئتها في أكياس وتحفظ في الثلاجة بالكميات المناسبة.

ما هي طريقة غسل كفتة الأرز بالصلصة في البيت مثل المطاعم

تحضير كفتة الأرز بالصلصة من أسهل الوصفات حيث يتم إخراج الكفتة من الفريزر قبل البدء في الوصفة بحيث تكون في نفس حرارة الغرفة وفى اناء على النار يوضع به كمية من الزيت مع ثلاث فصوص ثوم مهروس وتقلب حتى يصبح لون الثوم ذهبي ويضاف عليه كوبان عصير طماطم ومعلقة ملح وفلفل ومعلقة سكر ومعلقة معجون صلصة ويتم وضع الكفتة وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج ويتم تقديمها مع الارز الأبيض