كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر من أهم الخطوات التي من الممكن أن بكون هناك اعتماد عليها وهذا ما يكون للتخلص من العديد من المشكلات التي قد تعتري الشعر ومن أبرزها مشكلة التجعد، ومن خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي من الممكن أن تقومي بتحضيرها مع البانثينول حتى تكون هناك استطاعة لعمل أفضل نوع من أنوع الكيراتين الطبيعي المميز، والذي يعد من بين أفضل الوصفات الطبيعية والتي لها العديد من المزايا والتأثيرات الإيجابية والتي سنتطرق لها تباعا كما سنوضح أيضا أهم المقادير والطريقة الواجب تباعها للتحضير.

مكونات إعداد خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

فرد الشعر باستخدام كريم بانثينول من الوصفات السهلة التي من الممكن عملها في البيت للعناية التامة بالشعر، وأهم المقادير التي تساعد البانثينول في مهمته لفرد الشعر هي مكونات على قدر عالي من الأهمية للتحسين من مظهر الشعر وترطيبه وإكسابه أفضل مستوى من النعومة ومن خلال الآتي نوضح لك المقدار كامل، من أهم المكونات التي من الممكن أن يتم استعمالها لتحضير وصفة البانثينول ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقتان من البانثيول.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة زيت لوز.

ملعقة زيت خروع.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الدقيق.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

الخطوات الأساسية لتحضير تلك التركيبة ما يلي في النقاط القادمة: