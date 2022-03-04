وصفة جهنمية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله زي الحرير من أول أستخدام

الشعر تاج المرأة فمن منا لا يحلم بشعر قوى انسيابي وناعم، فالشعر الصحى والناعم يلفت الأنظار فهو يجعل المرأة أكثر ثقة بنفسها، ولا يقتصر فقط على اهتمام المرأة، فكل من الأطفال والرجال يرغبون فى شعر ناعم، لذلك يلجؤون إلى الكثير من الطرق المستخدمة لفرد الشعر، فهذه الطرق سوف تضر بصيلة الشعر مما تؤدى إلى سقوط الشعر وظهور قشرة الشعر، وسوف نعرض اليكم في هذا المقال عن وصفات لتنعيم الشعر الهايش والخشن.

وصفة لتنعيم الشعر بالموز

الطرق التى بها مواد كيميائية تؤثر على الشعر فينتج عنها تساقط الشعر، لذلك يوجد العديد من الوصفات الطبيعية، فالموز مع الزيوت له تأثير قوى على نعومة الشعر لما له من فيتامينات كبيرة جداً بداخله، لذلك سوف اقوم بعمل وصفة الموز مع الزيوت الطبيعية لتنعيم الشعر.

المكونات

موزة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

الطريقة

نحضر وعاء ونقوم بهرس الموزة جيداً، ثم نضع عليها زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الجوجوبا ونقلب الخليط جيداً حتى يصبح عجينة لينة.

نقوم بفرد هذا الخليط على الشعر النظيف، ونترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو جيداً.

نكررهذه الوصفة مرة كل ثلاث أسابيع.

وصفه لتنعيم الشعر بزيت الزيتون وجوز الهند

هذه الطريقة سهلة التحضير ومكوناتها بسيطه، حيث أن زيت الزيتون مفيد جداً لنعومة الشعر وتقويته، وزيت جوز الهند يجعل الشعر اكثر نعومه ويمنع الهيشان، فكل منهما لهما فوائد عظيمة فى نعومه ولمعان الشعر.

المكونات

زيت الزيتون.

زيت جوز الهند الخام.

الطريقة