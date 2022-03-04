نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة أعملي عجينة السمبوسة المحشية باللحمة المفرومة بطريقة صحية ولذيذة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بخطوات بسيطة أعملي عجينة السمبوسة المحشية باللحمة المفرومة بطريقة صحية ولذيذة - ثقفني
تعتبر السمبوسة من ألذ أنواع المقبلات التي يعشقها جميع الناس وخاصة صغار السن فهي تعد من الأطباق الأساسية التي لابد من وجودها على السفرة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك، حيث أنها تتميز بطعم لذيذ ولها قرمشة رائعة وتكون هشة جدا ومن الممكن أن نقوم بعملها مقلية على البوتاجاز أو يتم عملها في الفرن والطريقتين لهم مذاق جميل، ولكن السمبوسة المقلية تكون أحلى وألذ ولكن نجد عدد كبير من الأشخاص لا يمكنهم أن يتحملوا كمية الزيت التي تمتصها السمبوسة، ويمكننا أن نقوم بحشوها بالعديد من الحشوات المختلفة ومن ضمنها هي حشوة اللحمة المفرومة فهي التي يحبها كل الناس.
مكونات السمبوسة باللحمة المفرومة
- باكيت واحد من عجينة السمبوسك.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرة واحدة من الطماطم المبشور.
- ثمرة واحدة من الجزر المبشور.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة
- نقوم أولا بتجهيز اللحمة المفرومة فنضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ثم نضيف البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ويتم تقليب البصل لمدة دقيقة ثم نضع اللحمة المفرومة ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب وعند تغيير لون اللحمة نضع الفلفل الأخضر وقومي بتقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم يتم إضافة الطماطم المبشور والجزر المبشور مع الإستمرار في التقليب ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة والزنجبيل وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ويتم تقليبهم مع بعض ثم نتركهم على النار لمدة خمس دقائق وقومي برفعها من على النار وبعد ذلك يتم تجهيز رقائق السمبوسة فنضع كمية من خلطة اللحمة المفرومة في السمبوسك ويتم لفها بطريقة جيدة لتكون على شكل مثلث.
- ونقوم بغلقه في النهاية بخليط من الماء والدقيق حتى لا تتساقط الحشوة وبعد الإنتهاء نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع السمبوسة ونتركها حتى تكون باللون الذهبي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ