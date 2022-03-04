بمقادير دايبة دوب أعملي الكحك الناعم على أصوله بطريقة صحية بألذ طعم ممكن تدوقيه

يعد الكعك من الحلويات المفضله التى يحبها الجميع وهو من اجمل المخبوزات التى تقدم فى عيد الفطرمع الغريبه والبيتيفور، وهو من اساسيات الضيافه فى العيد ويقدم ايضآ مع الشاى بالحليب او القهوه فى الصباح وتفضل الامهات دائمآ تحضيرة فالمنزل حتى تضمن جودة مكوناته، ويمكن حشو الكعك بالملبن او العجوه ويمكن تقديمه سادة بالسكر البودرة، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكعك الناعم.

طريقة عمل الكحك الناعم

المكونات

١كيلو من الدقيق الابيض المنخول.

نصف كيلو من الزبدة السائلة.

ربع كوب من دقيق السميد.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ذرة ملح.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجه.

معلقة كبيرة من رائحة الكعك.

٢معلقة كبيرة من السمسم الابيض.

للحشو

عجوة مفرومة بالسمسم.

الطريقة

فى وعاء عميق نضع الدقيق المنخول.

نضف مع الدقيق الخميرة والسمسم ورائحة الكعك وذرة الملح والسميد.

نقلب المكونات الجافه جيدآ حتى تتجانس.

نضف الزبدة السائلة تدريجيآ مع العجن ونقوم ببس العجين بشكل جيدآ حتى يتشرب الزبدة تمامآ.

نضع الماء تدريجيآ مع العجين حسب الحاجه.

نستمر فى العجن حتى تصبح العجينة متماسكه.

نقوم بتغطية العجينه ونتركها حتى تخمر.

نقطع العجينة الى كور صغيرة الحجم ونقوم بحشو كل قطعه بالعجوه.

تشكل العجينه بواسطة قوالب الكعك.

ندهن صاج الفرن بقليل من الزيت.

نرص الكعك فى الصاج وندخل الكعك فى الفرن على درجة حرارة ١٦٠ لمدة نصف ساعة تقريبآ.

نخرج الكعك من الفرن ويترك حتى يبرد.

يزيين الكعك بالسكر البودرة عند التقديم.

يمكن حشو الكعك بالملبن او العجمية اوعين الجمل حسب الرغبه.

طريقة عمل العجمية لحشو الكعك

المكونات

٣معالق من الزبدة.

٢معلقة كبيرة من الدقيق الابيض.

معلقة كبيرة من السمسم.

كوب من عسل النحل.

الطريقة