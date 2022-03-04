بملعقة نشا أصنعي كريم أساس طبيعي كريمي جداً ومناسب للبشرة وعالي التغطية وبدون تكلفة

يعد كريم الأساس هو من أهم مستحضرات التجميل التي تستخدمها كل فتاة وتكون حريصة على وجودها داخل حقيبة المكياج، فينتشر في الأسواق العديد من الماركات والأنواع الخاصة بكريم الأساس ويكون باسعار باهظة جدا، ويكون كريم الأساس في الأسواق هو مضر للبشرة لاحتوائه على مواد كيميائية، فيمكننا تحضير كريم الأساس في المنزل باقل التكاليف.

كريم أساس النشا للبشرة الفاتحة

المقادير

ربع كوب من نشا الذرة.

ربع ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

أربع ملاعق كبيرة من كاكاو الخام البودر.

عدد من قطرات من فيتامين أي.

عدد من قطرات من زيت اللافندر.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقتين صغيرتين من طين البنتونيت.

علبة صغيرة فارغة.

طريقة التحضير

نخلط ربع كوب من نشا الذرة مع ربع ملعقة من الزنجبيل البودر ثم نضيف عليهم أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام في اناء زجاجي ثم نضع مع الخليط عدد من قطرات فيتامين اي وعدد من قطرات زيت اللافندر العطري و ندمجهم مع بعض.

نضع علي الخليط ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ثم نقوم بإضافة ملعقتين صغيرتين من طين البنتونيت وخلط المكونات كلها مع بعضها حتى يتم امتزاجها.

نضع جزء صغير من الخلطة على اليدين لعمل اختبار اللون حتى يكون مناسب للون البشرة.

فيمكننا التحكم في لون كريم الأساس من خلال زيادة الكاكاو الخام بالخلطة.

نضع خلطة كريم الأساس في علبة فارغة صغيرة ونضع بها كمية الخلطة ونغلقها جيدا وتكون جاهزة للاستخدام.

عند الاستخدام نضع كمية صغيرة من كريم الأساس على البشرة ونقوم بتوزيعها بشكل جيد باستخدام فرشاة الميك اب.

خلطة كريم أساس النشا للبشرة الغامقة

المقادير

ملعقتين كبيرتين من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الفازلين الخام الطبي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير