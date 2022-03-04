بكوب حليب أعملي الجبنة المثلثات في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطريقة مظبوطة وبطعم زي الجاهز

من أكثر أنواع الجبن المحببة لدي الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن هي الجبنة المثلثات أو تسمي بالجبنة النستو لأنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي، وغير ذلك أنها خفيفة جدا ولا تحتوي على نسبة ملح كبيرة مثل باقى أنواع الجبن فقد توجد أنواع كثيرة جدا فمنها الجبنة البيضة والجبنة الرومي والشيدر وغير ذلك العديد، ولكن الجبنة المثلثات هي التي يتم تناولها بكثرة وأيضا جميع الأطفال يعشقونها ويحبون أن يتناولونها في سندوتشات، فمن السهل أن نقوم بعملها في البيت بدلا من شرائها فهذا الشيء يكون صحي أكثر.

مكونات الجبنة المثلثات في المنزل

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الجبنة الكريمي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل