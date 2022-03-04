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عمر شويل - جدة بكوب حليب أعملي الجبنة المثلثات في المنزل بمقادير غير مكلفة وبطريقة مظبوطة وبطعم زي الجاهز - ثقفني
من أكثر أنواع الجبن المحببة لدي الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن هي الجبنة المثلثات أو تسمي بالجبنة النستو لأنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي، وغير ذلك أنها خفيفة جدا ولا تحتوي على نسبة ملح كبيرة مثل باقى أنواع الجبن فقد توجد أنواع كثيرة جدا فمنها الجبنة البيضة والجبنة الرومي والشيدر وغير ذلك العديد، ولكن الجبنة المثلثات هي التي يتم تناولها بكثرة وأيضا جميع الأطفال يعشقونها ويحبون أن يتناولونها في سندوتشات، فمن السهل أن نقوم بعملها في البيت بدلا من شرائها فهذا الشيء يكون صحي أكثر.
مكونات الجبنة المثلثات في المنزل
- ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ربع كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من الجبنة الكريمي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
طريقة عمل الجبنة المثلثات في المنزل
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ويفضل أن يكون خالي الدسم ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض ونضع ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.
- ثم يتم وضع ربع كوب كبير من الزيت النباتي وقومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الجبنة الكريمي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ونقوم بتشغيل الخلاط ونستمر في الخلط لمدة دقيقة أو أكثر لكي نحصل على خليط متجانس ويكون ناعم وبعد ذلك نحضر اناء مناسب ونضعه على النار.
- ثم نضع في هذا الإناء خليط الجبنة ونتركه على النار مع الإستمرار في التقليب بإستخدام ملعقة خشبية ونستمر في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي ويكون ثقيل.
- ثم قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونستمر في الخلط بإستخدام مضرب السلك اليدوي لكي نحصل على القوام المرغوب فيه.
- ويتم رفع الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما ثم نحضر قالب مناسب ونضع به كيس من البلاستيك وندهنه بالزيت ثم نضيف خليط الجبنة ونتركه في الثلاجه حتى يتماسك ويتم تقطيعه على شكل مثلثات.
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