نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمظهر ساحر.. طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر العنابي بدون استخدام مواد كيميائية أحلي من الكوافيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الاحمر الناري من أكث الطرق المرغوب في معرفتها من قبل مختلف السيدات ممن تفضلن اللون الأحمر المميز للتحسين من لون الشعر وإكسابه درجة الأحمر الناري، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الطبيعية المثالية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم إعطاء الشعر وخصلاته أفضل مستوى لوني مميز، وفيما يأتي أيضًا نوضح أهم ما يجب أن يتبع من خطوات لتحضير خليط كريمي ناعم من الممكن أن يستعمل للحصول على أفضل تركيبة كريمية لها أفضل تأثير على الشعر.

صبغ الشعر باللون الاحمر الناري

صبغ الشعر بدرجة اللون الاحمر الناري، من السهل أن تحصلي عليها في المنزل بأقل المكونات التي من الممكن أن تتوفر في المنزل للحصول على مستوى مميز من لون الشعر بدرجة لون أحمر لامع وناري، والتركيبة من أهم ما تمتاز به كونها تعتبر من أقوى الخلطات الطبيعية والتي تمتلك الكثير من المزايا والتي من أبرزها وجود مكونات طبيعية ممتازة تستخدم للتيسير من صبغ الشعر كما تتوفر بالتركيبة مكونات ترطيبية معالجة للجفاف، ومن أهم ما يستلزم توفره للحصول على تلك التركيبة ما يلي:

مكونات لصبغ الشعر طبيعيا باللون الاحمر الناري

من أهم ما يجب أن يتوفر من المكونات ما يلي ذكره في تلك النقاط المقبلة :

ملعقتان من الحناء.

ملعقتان من مكون قشور الرمان المسحوقة.

نصف الكوب من مغلي الكركديه بارد.

ملعقتان من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من القهوة صغيرة.

ملعقتان من مكون عصير الليمون.

ملعقة من الفازلين.

ملعقتان من المياه الفاترة.

طريقة التحضير للوصفة

من بين أهم الخطوات التي من الممكن أن يتم اتباعها لعمل خليط يكسب شعرك اللون الأحمر الناري ما يلي:

يتم وضع الفازلين فوق الحمام المائي ومن المفضل استعماله لإذابة الفازلين خلال ثواني.

بعد ذلك تتم الإضافة لمكون النشا مع الحناء مع مكون الليمون والتقليب المستمر.

قومي بإضافة مكون الكركديه مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.

لا بد من إضافة مكون مسحوق قشر الرمان لمزيد من قوة اللون.

بعد التأكد من امتزاج مختلف المكونات نحصل على تركيبة ممتازة وحينها يكون من السهل عليكِ التطبيق.

يتم التطبيق مدة حوالي ربع إلى نصف ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر

يعتبر اللون الاحمر من أشيك الألوان التي تعطي لمعان الشعر وايضا تساهم في أعطاءه رونق ومظهر جذاب ويمكن الحصول على شعر طويل وناعم بلون احمر وصبغة بسهولة في المنزل باستخدم ملعقة من الكركدية فهي طبيعية ولا تحتوي على مواد كيميائية اطلاقا مما يعطي مظهر جذاب بكون الحاجة الي كوافيرات ولكن وجود المواظ الطبيعة لا يسبب أي كشا