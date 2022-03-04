مكون سحري لتكثيف الرموش والحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام لن تصدقي طول رموشك

إن شعر الرموش والحواجب الكثيف والطويل يعطي مظهرًا جذاب للوجه وهو من علامات الجمال لدى النساء، ويعاني بعض الأشخاص من شعر الحواجب والرموش الخفيف والذي يكون السبب الأكبر فيه هو الوراثة أو استعمال منتجات ضارة أدت إلى تساقط هذا الشعر، وظهرت في الأيام الأخيرة الكثير من المنتجات التي تساعد في تكثيف وتطويل الشعر في هذه الأماكن ولكن تأثيرها يحتاج إلى وقت طويل، وفي هذا المقال سنعرفك على زيت سحري يمكن من خلاله تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بأسرع وقت.

زيت الخروع لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

إن الزيوت بصفة عامة تساعد في زيادة كثافة وطول شعر الرموش والحواجب، ولكن زيت الخروع هو الأكثر فعالية في هذا الأمر، فهو من أفضل الطرق الطبيعية التي تساعد في الحصول على حواجب ورموش بشعر أكثر طول وكثافة كما أنه لا يحتاج إلى وقت كبير ليظهر مفعوله ، ذلك بجانب فوائده الأخرى للشعر فهو يرطب الشعر ويعطيه لمعة بالإضافة إلى أنه يطوله أيضًا وينمي ويكثف الشعر في المناطق الفارغة في فروة الرأس من خلال فركها به.

طريقة استخدام زيت الخروع للرموش والحواجب

يمكنك الاستفادة من زيت الخروع من خلال المكونات والخطوات التي سنذكرها في هذه الفقرة.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

فرشاة حواجب وفرشاة رموش معقمة ونظيفة.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة واحدة من هلام الصبار كبيرة.

الخطوات

نقوم بوضع زيت الخروع في طبق.

نضيف إليه هلام الصبار والفازلين ونمزجهم مع بعض.

نفتح كبسولة الفيتامين ونضعها مع المزيج ونمزجهم مرة أخرى معًا.

نقوم بوضع المزيج على شعيرات الحواجب والرموش من خلال الفرشاة في الليل وقبل النوم بساعتين على الأقل، مع التأكد من أن تم توزيعه جيدًا على كافة الشعيرات.

نترك المزيج على الرموش والحواجب طوال الليل مع الحرص من عدم دخوله في العين وفي حين دخوله إليها يجب غسلها بالماء جيدًا والذهاب إلى الطبيب.

نغسل الرموش والحواجب جيدًا في الصباح، وتكرار تلك الخطوات يوميًا للحصول على رموش طويلة وحواجب كثيفة.

حتب تحصلين على رموش طويلة بدون مجهود يجب عليكي دهن الموسم بزيت الخروع فهو يلعب دور كببر جدا في ي الحصول علي رموش طويلة وايضا حواجب كثيفة م. أول استعمال كمان يمكنك الحصول علىه باستخدام الفازلين فهو يلعب دور كبير في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب والوصول الي رموش طويلة في وقت قصير جدا حلال ثلاث ايام يمكن الحصول عليه