نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخلط زيت الزيتون مع القرنفل وضعه ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن تناولها بشكل يومي وذلك لانه يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة وبالتالي فهو علاج طبيعي للعديد من الامراض كما ان السعرات الحرارية به قليلة والدهون الموجودة به صحية على عكس الزيوت النباتية لذلك يفضل ان يتم اضافته في الاكل, ويمكن استخدامه مع القرنفل في عمل خليط يمكن استخدامه قبل النوم على الشعر حيث يساعد في التخلص من اي مشاكل في الشعر وذلك بعد المداومة على استخدامه بشكل يومي وخلال هذا المقال سنوضح طريقة عمل هذا الخليط وكيفية استخدامه على الشعر.

كيفية عمل خليط زيت الزيتون والقرنفل وطريقة استخدامه الصحيحة

زيت الزيتون له العديد من الفوائد على الشعر حيث يساعد في تغذية بصيلة الشعر بالعديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة والتي تقلل من تساقط الشعرويساعد في تقليل هيشان الشعر وجعله يبدو أنعم كما انه علاج فعال للتقصف, والقرنفل من الاعشاب التي تعمل على تنشيط امداد الدم الي فروة الرأس وبالتالي تغذية الشعر واعادة انباته في الفراغات والاماكن التي يوجد بها الشعر بشكل خفيف, ويساعد في زيادة طول الشعر, ويمكن تحضي ر خلطة القرنفل مع زيت الزيتون كالتالي:-

يتم وضع ربع كوب من زيت الزيتون الخام مع معلقة من أعواد القرنفل.

يترك المكونان معا في مكان مظلم لمدة يوم كامل وبعد ذلك يتم تسخينه على حمام مائي.

يوضع الخليط في زجاجة ويتم غلقها وتوضع في اناء به ماء وترفع على النار ربع ساعة.

يترك الخليط يبرد قليلا وبعد ذلك يتم وضعه على فروة الرأس قبل النوم مع تدليكها بأطراف الاصابع لمدة عشر دقائق ويترك على الشعر حتى الصباح ويتم شطف الشعر.

خلطة زيت الزيتون والبيض للتخلص من تجعد الشعر

خلطة زيت الزيتون مع البيض تعد كرياتين طبيعي لفرد الشعر ولكن الفرق ان هذه الخلطة منخفضة التكلفة وليس لها اي ضرر على الشعر, ويتم تحضيرها عن طريق خلط بيضة مع ربع كوب من زيت الزيتون جيدا ويقلب كل منهم معا ويوضع على الشعر ساعتين مرتين في الاسبوع.