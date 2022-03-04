بطريقة صحية ومظبوطة أعملي المايونيز بدون بيض في المنزل زي الجاهز 100% وفي دقائق

المايونيز يعد نوع من أنواع الصلصات الذي يكون مميز بلونه الأبيض وقوامه الكريمي الناعم وغير ذلك أنه يتسم بمذاق لذيذ ورائع ويمكن أن نستخدمه في الكثير من الوصفات أو الأكلات، وغالبا معظم الناس يقومون بشراؤه جاهز ولكنه يباع بأعلى الأسعار لذلك تقوم كل إمرأة بالبحث عن طريقة عمل المايونيز حيث أن طريقته سهلة وسريعة ولا تكون مكلفة، فالمكونات التي يحتوي عليها لعمله تكون بسيطة وقليلة وتوجد عدة طرق مختلفة لعمل المايونيز.

فمن الممكن أن نقوم بعمله بإستخدام البيض أو ممكن أن نستغني عنه أو يتم تجهيزه في الخلاط فقط ونضعه في الثلاجه لحين إستخدامه أو نقوم بتجهيزه على البوتاجاز، ونجد أن معظم الناس يستخدمون المايونيز لعمل الثومية فيتم تجهيزها من خلال إحضار طبق مناسب ونضع به كمية مناسبة من المايونيز ونضيف إليه كمية مناسبة من الزبادي، ثم نضع رشة من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم المفروم ويتم تقليبهم مع بعض ويتم تقديمه.

مكونات المايونيز بدون بيض

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ثلاث قطع من الجبنة المثلثات.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من السكر.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض