نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة صحية ومبتكرة أقلي البطاطس المقرمشة بدون ما تمتص نقطة زيت بطعم لذيذ في المقال التالي
البطاطس يعد من أنواع الخضراوات التي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الناس فهو من الخضراوات المشهورة والمعروفة على مستوى العالم، ومن الممكن أن نقوم بعمل الكثير من الأكلات بإستخدام البطاطس ومن ضمن هذه الأكلات هي كفتة البطاطس وصينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة وصينية البطاطس البيوريه والبطاطس المقلية وغير ذلك الكثير، ولكن الأكلة المحببة والمفضلة والتي يعشقها كل الأشخاص وبالتحديد الأطفال هي البطاطس المقلية حيث أن يتم تقديمها دائما بجانب الأكلات المشوية أو الوجبات السريعة أو الأكلات الشعبية وغيرهم، ففي هذا المقال يتم عمل البطاطس المقلية بطريقة صحية وبدون نقطة زيت.
مكونات البطاطس المقلية بدون زيت
- كيلو واحد من البطاطس.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر.
- رشة من الملح والكمون والكمية على حسب الرغبة.
- كمية مناسبة من الماء الفاتر.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت
- نقوم أولا بتقشير البطاطس ثم يتم تقطيعه على شكل أصابع بالحجم المرغوب فيه ونضع أصابع البطاطس في طبق كبير ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء.
- ثم نضع نصف كوب كبير من الخل الأبيض ورشة من الملح ويتم تقليبهم مع بعض ونتركه بهذه الطريقة لمدة ساعة أو أكثر وبعد ذلك قومي بتجهيز وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم نضيف إلى الزيت رشة من الملح والكمون ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر ويتم خلطهم مع بعض ونحضر صينية خبز ونضع عليها قطعة من ورق الزبدة.
- ثم نقوم برص أصابع البطاطس في صينية الخبز ويتم دهنه بخلطة زيت الزيتون بإستخدام فرشاة وبعد الإنتهاء قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وعند تسخين الفرن يتم وضع الصينية في الفرن ونتركها حوالي نصف ساعة أو نتركها حتى تكون أصابع البطاطس باللون الذهبي وتكون مقرمشة ثم يتم إخراجها من الفرن، ونتركها جانبا ونحضر طبق مناسب للتقديم ونضع به أصابع البطاطس ونقوم بتقديمه مباشرة وهو ساخن ويقدم بجانب أي أكلة.
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