بحبة واحدة على الريق تخلصت من الكرش في 3 أيام وخست من 130 إلى 60 كجم بدون حرمان ولا تعب

يظهر على الكثير من الناس وجود انتفاخ في منطقة البطن والتي يطلق عليها الكرش لذلك يبحث الكثير عن علاج لهذه المشكلة وبعد تجربة العديد من الوصفات تصلح غير قادرة على صنع تأثير على الكرش لذلك يلجأ الجميع إلى الأعشاب بسبب معرفتهم عن قوة التأثير ومدى الفاعلية على الكرش والتي تستطيع أن تعمل على تخسيس الكرش في وقت قصير جدا دون اللجوء إلى الذهاب للطبيب.

طريقة استخدام الحبهان للتخسيس

يعد الحبهان من أفضل الأعشاب المستخدمة للتخسيس والتي تعمل على أنقاص الوزن في حالة استخدام وتناول الأعشاب بشكل متكرر وطريقة تحضير صحيحة:

قم بتحضير ملعقتين كبيرة الحجم من الحبهان المطحون.

ضع كوب من الماء قي القدر وضعه على النار ثم قم بوضع الحبهان به واتركه حتى يغلي.

يمكنك أن تضع الحبهان في الحليب بدل من الماء.

بعد أن يغلي الحليب أو الماء عليك أن ترفع القدر من على النار ثم قم بسكبه في كوب وضع القليل من السكر.

قم بتناول هذا المشروب كل يوم أو حد أدنى ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد الحبهان للجسم

تعد فوائد الحبهان كثيرة جدا ومن أهم هذه الفوائد أنه يعمل: