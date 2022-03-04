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عمر شويل - جدة بسكوت البيضة الواحدة الاقتصادي 80 حبة بدون مضرب أو خلاط - ثقفني
بسكويت البيضة الواحدة، نحتاج في كثير من الاوقات الى وجود قطع الحلوى في المنزل خاصة عند وجود اطفال وسوف نتناول اليوم بسكويت اقتصادي وهش وسهل التحضيره فهو لا يستغرق سوى عشر دقائق فقط لتحضيره ولا يحتاج لكثير من المكونات بل انه يحتاج الى بيضة واحده لذلك تم تسميته باسم بسكويت البيضة الواحده وسوف يطلبه اطفالك دوما.
طريق عمل بسكويت البيضة الواحدة
المكونات
- نصف كوب + معلقة كبيرة زبدة طرية بحرارة المطبخ.
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب من السكر البودر.
- بيضة واحدة.
- ثلاثة اكواب ونصف دقيق أبيض.
- معلقة كبيرة نشا ذرة.
- معلقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة من الفانيليا.
طريقة عمل بسكويت البيضة الواحدة الإقتصادي بسهولة
- نحضر وعاء ونضع السكر البودر ثم نضيف عليه الزبدة ونقوم بالتقليب جيدا بواسطة المضرب الشبكي حتى يمتزجوا معا ويتحول قوامهم الى كريمي.
- ثم نقوم باضافة الزيت مع الاستمرار في التقليب الجيد حتى يتجانسوا تماما ونحصل على خليط سائل، ثم نقوم باضافة البيض ونستمر في التقليب ثم نقوم باضافة الفانليا ونستمر في التقليب حتى يختلطوا تماما.
- ثم نضيف النشا وملعقة كبيرة من الدقيق والبيكنج باودر على الخليط بعد نخله لتصفيته من الشوائب ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتجانسوا تماما في الخليط.
- ثم نضيف باقي كمية الدقيق تدريجيا بعد نخله بالمصفاة مع التقليب حتى يختفي تماما مع الخليط ونجد ان الخليط تماسك ثم نوقف التقليب لا تجف العجينة ثم نقوم بتغطية العجينة ثم نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقوم بفردها على سطح مستوى ثم نقوم بتقطيعها حسب الرغبة دواير او قلوب او مثلثات.
- نحضر صينية الفرن ونضع بها مادة دهنية ثم نقوم برص البسكويت بها ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم نقوم بادخال الصينية على الرف السفلي ونتركها لمدة ربع ساعة ونخرجه من الفرن فوراً حتى لا يغمق.
- ثم نقوم بتزيين البسكويت بقطع الشكولاته او الشيكولاته المذابة ويمكن ان نضع بين كل حبتين بسكويت مربى. ثم نقوم بتقديمه مع الشاي وسوف ينال اعجاب الجميع.
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