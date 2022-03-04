طريقة عمل عجينة السمبوسك للحصول على سمبوسك هش و مقرمش و لذيذ

عجينة السمبوسك هي من أكثر المقبلات التي ترغب كل سيدة في تحضيرها وتخزينها خصوصاً قبل شهر رمضان المبارك، حيث أن مذاقها يكون مميز ويمكن تحضيرها بحشوات متنوعة تناسب جميع الأذواق، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح أسهل طريقة لإعداد عجينة السمبوسك بمقادير مظبوطة ومتوفرة.

في البداية قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي به نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، بعد ذلك قومى بإضافة نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام، ثم ضعي 2 ملعقة كبيرة من أي نوع من أنواع الزيوت النباتية.

ضعي على المكونات السابقة كوب من الماء الفاتر، وأبدء بخلط المكونات معًا حتى تصبح العجينة متماسكة، ويمكنك إضافة المزيد من المياه حتى تصلى إلى قوام العجينة المناسب.

قومي بتجميع العجين، ثم ضعيها في وعاء نظيف، وقومي باحكام الغطاء عليها وأتركيها في مكان مظلم ودافئ لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بوضع العجين على سطح مستوي، وقومى بجعل شكلها إسطوانى، ثم قومي بتقسيمها إلى قطع متساوية ثم قومى بتكوير كل قطعة.

بعد ذلك قومي بفرد كل قطعة على شكل مستطيل، وبعد فرد أربع قطع، قومى برص قطع العجين فوق بعض، مع وضع ملعقة من الزيت والدقيق بين كل طبقة من الطبقات.

قومي بفرد العجين مره آخري من الجاهتين، وتأكدي بأن كل الطبقات أصبحت متساوية الحجم.

بعد ذلك ضعي صاج على نار متوسطة، وقومى بمسحه بملعقة كبيرة من الزيت.

ضعي طبقات العجين على الصاج، وأتلركيها على كل جهة لمدة دقيقة.

قومى بتقطيع عجين السمبوسك على حسب الشكل المفضل لكي، ثم قومي بفصل الطبقات عن بعضها لبعض.

بعد ذلك سنحصلين على عجين سمبوسك هش وناعم وذات مذاق مميز، يمكنك استخدامه مباشرة من خلال وضع الحشو المناسب لكي، وقليه في زيت غزير.