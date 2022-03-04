حرق دهون الكرش أفضل 3 مشروبات ستجعل الجسم ماكينة حرق دهون في أسبوع

الكرش يعد مشكلة العصر والذي أصبح شائعا لدى الرجال والنساء وخاصة في عصرنا هذا بسبب الوجبات السريعة التي انتشرت بكثرة والتي تحتوى على نسبة عالية من الكوليسترول الذي يؤدي إلى ظهور الكرش وانتفاخ البطن وهذه مشكلة يعانى منها الرجال والنساء والبعض لا يحب تناول العقاقير الطبية للتخسيس لأن يكون لها آثار جانبية كبيرة .

مشروبات حرق الدهون

تتعدد الوصفات والمكونات الطبيعية لحرق الدهون ومنها

الشاي الأخضر

القليل من أوراق ألشاي الأخضر الطازج .

كوب من الماء.

تحضير مشروبات حرق الدهون

يتم غلى كوب الماء وصبه في الكوب ونضع أوراق الشاي الأخضر معه يغطى ويترك قليلا ثم يتم تناوله يحتوي الشاي الأخضر على مواد مضادة للأكسدة تساعد في تفتيت الدهون.

مشروب النعناع: النعناع الأخضر ورقتين، أتنين شريحة من البرتقال أو الليمون أو الجريب فروت، أتنين لتر ماء، مكعبات ثلج.

تحضيره: توضع المكونات النعناع والبرتقال والماء معا ويضاف اليهم مكعبات الثلج، تترك الوصفة في الثلاجة لساعتين ثم يتم تناولها لا تساعد في الحفاظ على الجسم خالي من السموم كما أنه يذيب الدهون.

تحضيره: توضع المكونات النعناع والبرتقال والماء معا ويضاف اليهم مكعبات الثلج، تترك الوصفة في الثلاجة لساعتين ثم يتم تناولها لا تساعد في الحفاظ على الجسم خالي من السموم كما أنه يذيب الدهون. التوت البري:يحتوى على كمية عالية من الأحماض العضوية التي تساعد في إذابة الدهون، ثمرتين من التوت البري، كوب من الماء.

تحضيره: يمزج الماء والتوت البري معا ويتم تناولهم يوميا صباحا، الزنجبيل والليمون لنسف الدهون فى أيام، الليمون أحد أهم مكونات طرد السموم وتنحيف الجسم

الليمون للتنحيف

الزنجبيل المطحون ملعقة صغيرة.

الكمون المطحون ملعقة صغيرة.

القرفة المطحونة ربع ملعقة صغيرة.

الماء المغلي كوب واحد.

تحضيره: