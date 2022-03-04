تخلصي من الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد بطريقتنا المذهلة والصحية وأفضل من مراكز التجميل

الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد من أكثر الأشياء التي تعاني منها كل سيدة وفتاة، والذي يؤثر في الحالة الصحية والنفسية لدي الكثير من السيدات اللاتي يلجأن إلي مراكز التجميل والعناية بالبشرة، ودائما ما ننصح بعدم المخاطرة بالذهاب إلى تلك المراكز لعلاج الهالات السوداء والتجاعيد، والتي تقوم باستخدام خلطات ومواد كيميائية ضارة جداً علي صحة البشرة والوجه مع الرغم من الحصول على نتائج جيدة ولكنها مؤقتة وكما أنها عالية التكلفة المادية، وكما أن طريقتنا المميزة لعمل علاج الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للبشرة، وذلك مثل احتوائها على اللبن الزبادي والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للشعر، والذي يساعد على إمداد الشعر بالكالسيوم الطبيعي والدهون المفيدة والصحية لتغذية بصيلات الشعر ونموه بشكل طبيعي وقوي، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة علاج الهالات والتجاعيد ولكن بطريقة طبيعية وصحية وبأقل تكلفة ممكنة، والتي نقدمها لك عزيزتي من خلال طريقتنا المذهلة لعلاج الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد.

طريقة الزبادي وزيت الزيتون لإزالة الهالات السوداء والتجاعيد

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أجمل وأحلي وصفة لعلاج الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، ولضمان التحكم في المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها من الناحية الصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الفتيات، وكما أن هناك بعض الأمور الهامة التي يجب مراعاتها وهي عمل طريقتنا المميزة لعلاج الهالات السوداء تحت العينين والتجاعيد في المنزل، وذلك مانؤكد عليه دائما بعملها في المنزل وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الفتيات، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري.

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع فيه أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي، ونضيف ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وخلط المكونين جيدا ببعضهما. نضع هذا القناع علي الوجه والرقبة لمدة عشرون دقيقة.

نغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر جيدا. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

التخلص من الهالات السوداء باستخدام وصفة الطماطم وعصير الليمون وألكركم وحمص الدقيق.

طريقة عصير الطماطم للقضاء علي الهالات السوداء والتجاعيد

المكونات

حبه واحدة طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقتان صغيرتان من حمص الدقيق.

طريقة التحضير