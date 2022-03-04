نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعشاب منزلية تنشط الذاكرة وتفيد المخ وداعا النسيان إلى الأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتمد الكثير من الناس على أخذ المكملات والأدوية لتساعدهم في تقوية الذاكرة ويصبح لديهم ذاكرة ذهبية تمتلك الكثير من المعلومات وتكون قادرة على تذكر أي شيء في أسرع وقت ولكن يكون الآخر صعب في بعض الأحيان لأن الجسم يبدأ في الاعتماد على أخذ هذه الأدوية ويكون بحاجة إلى زيادة النسبة من فترة إلى أخرى مما قد يؤدى إلى الإدمان على هذا الأدوية ويكون الأمر صعب في العلاج لذا يمكن الاعتماد على بعض الأعشاب الطبي الطبيعية والأكلات التي تزيد نشاط المخ أصبح لديه ذاكرة جيدة.

الأعشاب لزيادة التركيز



تساعد الأعشاب على جعل الجسم صحي وقوي وقادر على مقاومة أي بكتريا قد تدخل الجسم ولكن يجب إتباع أنظمة معينة لكى تتمكن من الحصول على ذلك ولا يجب أن تستمر على عشب معين لفترة طويلة لأن ذلك يجعل الجسم يعتمد عليه بشكل كبير وقد يمثل خطرًا بل يجب استخدام الأعشاب بنسب معينه وخلال فترات معينه يتم تحديدها من قبل الطبيب أو بالبحث عن كل عشب لمعرفة كل ما يخصه.

أكلات تعمل على تنشيط المخ وزيادة التركيز

هناك الكثير من الأطعمة التي أثبتت فاعليتها على زيادة التركيز بشكل كبير فهي تقوم بتنشيط المخ وجعله يقوم بإفراز المواد التي تساعد على زيادة التركيز وأهمهم هي:

الثوم : لليوم الكثير من الفوائد العظيمة ولا يوجد بيت في العالم يخلو من الثوم فهو يدخل قي الكثير من الأطعمة، وقد أثبتت الدراسات أنه يساعد على تقوية الذاكرة بشكل كبير ويجعل المخ في احسن حالاته الإفراز عند تناوله سواء داخل الأطعمة أو بلع فص من الثوم على الريق يوميا.

الزعتر : يعمل إضافة نكهات ذكية للغاية إلى الأطعمة كما أنه يعمل على تنقية الدم من الشوائب والرواسب السامة بالإضافة إلى ضخ الدم للمخ ليكون نشط بشكل جيد.

العنب البري: يعتبر العنب البري محسنًا طبيعيًا للذاكرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهاب وتحسن التواصل بين خلايا الدماغ على المدى الطويل قد يلعب دورًا في الوقاية من مرض الزهايمر.

الشوكولاته الداكنة: الشوكولاته الداكنة تساعد على تحسين تدفق الدم إلى المخ ومنع الالتهابات لاحتوائها على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة القوية.

الزعتر لتنشيط الذاكرة

الزعتر مفيد لتعزيز صحة الدماغ. إنه مثال على عشب يعزز الذاكرة، يمكن للزيوت المتطايرة في هذه العشبة أن تزيد من مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدماغ وخاصة حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية على حماية الدماغ عن طريق منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر أو الخرف ويمكنها أيضًا تحسين التعلم والذاكرة يحتوي الزعتر أيضًا على مركبات الفلافونويد التي تزيد من قوتها المضادة للأكسدة والتي تحمي خلايا الدماغ.

الريحان لتنشيط الذكرة

يعتبر الريحان المقدس عشبًا قويًا للعديد من الخصائص الطبية، تحتوي الزيوت الأساسية من هذه العشبة على الكافور والأوجينول والنيرول والعديد من التربينات والفلافونويد ومستخلصات الميثانول، يساعد الريحان في تقليل تلف الدماغ لتقليل الدورة الدموية في الدماغ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر عن طريق تقليل إنتاج هرمونات التوتر باعتباره عاملًا متكيفًا يساعد الجسم على التعامل بشكل أفضل مع الإجهاد يمكنك أيضًا استخدام زيت الريحان كعلاج عطري لتعزيز الذاكرة والتركيز.

كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف الإدراك ، لذلك من المهم الحفاظ على هذه المستويات عن طريق تناول البيض الغني بفيتامين د. يحتوي صفار البيض أيضًا على عناصر مغذية مفيدة للدماغ ، لذا احرص على تناولها ، خاصةً في وجبة الإفطار لذا يجب الاهتمام بالافطار وتناول العديد من الاطعمه المفيدة في تلك الوجبة.