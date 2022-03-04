أقوي من الليزر يزيل شعر الوجه والجسم نهائيا بدون ألم حتنبهري من النتيجة

تعاني المرأة بشكل مستمر من وجود الشعر في الجسم وهو ينتشر في أماكن مختلفة وتزداد كميته بسبب التغييرات الهرمونية خلال فترة الحمل والولادة، ولذلك تبحث السيدات دائما عن طرق ووصفات طبيعية للتخلص من هذا الشعر للأبد وبتكلفة أقل من الليزر ونحن اليوم سوف نقدم لكم بديل الليزر للتخلص من شعر الجسم والوجه فتابعونا.

بديل الليزر للتخلص من شعر الوجه والجسم

الجيلاتين والكركم:

المكونات:

2 ملعقة من الجيلاتين.

قطرات من عصير الليمون.

زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة خاصة بالميكروويف نضع بداخلها الجيلاتين مع المكونات السابقة حتى تصبح شبة سائلة ثم نضعها في الميكروويف لمدة 15 ثانية.

نضع هذا المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها في الوجه أو الجسم ثم يزال عكس اتجاه نمو الشعر بعد مرور 5 دقائق.

2. بودرة بذور المشمش مع العسل:

المكونات:

نصف كوب من بودرة بذور المشمش.

ملعقة من العسل.

2 ملعقة من الماء.

طريقة التحضير:

طبق صغير ونضع به بودرة بذور المشمش مع العسل ونعجن للحصول على عجينة ناعمة ويمكن إضافة القليل من الماء على حسب الحاجة.

يوزع الخليط على أماكن نمو الشعر ويترك لمدة 5 دقائق ثم يفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي أن الشعر يتساقط من الجذور.

نغسل البشرة بالماء تكرر هذه الوصفة كلما أردت التخلص من الشعر الزائد ومع المدوامة عليها سوف تلاحظي الفرق.

خلطات طبيعية لازالة شعر الوجه والجسم

الكركم والحليب:

المكونات:

ربع كوب من الكركم.

كمية مناسبة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة ونخلط بها الكركم مع الحليب للحصول على عجينة متماسكة ثم نفردها على الجسم أو الوجه ونتركها لمدة 15 دقيقة.

نغسل المكان بالماء الفاتر تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا حتى يصبح الشعر خفيف ومع الاستمرار عليها سوف يختفي نهائيا.

2. الترمس مع عصير الليمون:

المكونات:

كوب من الترمس المطحون.

عصير ليمونة.

ماء نقع الترمس.

طريقة التحضير:

نقوم بنقع الترمس في الماء حتى يصبح طري وسهل الفرم ثم يصفي ونحتفظ بالماء نخلط الترمس المطحون مع الماء وعصير الليمون.

عندما تتكون العجينة نضعها على أماكن وجود الشعر سواء كانت في الوجه أو الجسم ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء.

وصفة لإزالة شعر الوجه والجسم للأبد

المكونات:

ملعقة من الكركم.

ملعقة كبيرة من البابايا المهروسة.

ملعقة من زيت الخردل.

3 ملاعق من جل الصبار.

نصف ملعقة من دقيق الحمص.

طريقة التحضير: