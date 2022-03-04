طريقة خاطئه لطهي المكرونة يحذر منها الأطباء توقف عنها فورا وتعلم الطريقة الصحيحة

المكرونة من الأكلات التي يحبها الكثير منا،حيث تتنوع أشكال المكرونة وتختلف طريقة طهيها، من من حيث الطعم والشكل، ولكن يتفقوا في الطعم الشهي، وأيضا اللذيذ، ولكن على عكس أن الجميع يفضلن تناول المكرونة، إلا أن الكثير يقمن بطهي المكرونة بطريقة خاطئة قد تسبب في تسبب حالة وفاء، أو تسبب تسمم، يؤدي إلي وفاة أسرة بأكملها، وتجنبا لحدوث أي حالات تسمم، علكيي بقراءة المقال بعناية، حتى تحصلي على مكرونة صحية خالية من المشاكل، كما يمكنك معرفة كيف تقومي بتسوية المكرونة وما هي الكمية المناسبة من الماء.

الأخطاء الشائعة في طهي المكرونة

توجد بعض الأخطاء المنتشرة بكثرة في طهي المكرونة، كما يقوم بفعلها الكثير من ربات المنزل، ولكن سنقوم بذكر أهم الأخطاء الشائعة هى:

وضع المكرونة في الماء قبل أن تغلى الماء، لو وضعت المكرونة في الإناء قبل أن تغلي الماء ستلتصق المكرونة في الإناء.

لا تقومي بغسل المكرونة بالماء قبل أن تضعيها في الإنآء، حيث المكرونة من النشويات التي لا تغسل بالماء، بل تضعيها في الماء الساخن بشكل مباشر، إذا أردتي أن تفعلها مكرونة مسلوقة.

لا تقومي بإضافة الملح إلى ماء السلق للمكرونة.

لا تقومي بإضافة الزيت في الماء، حتى لا تسبب بمشاكل لمن يعانوا من مرض القلب، بس ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ضعي كمية من الماء أكبر من المكرونة، حتى تستوي المكرونة بشكل جيد.

طهى المكرونة بشكل صحى

إذا أردتي أن تقومي بسلقها، علكيي بوضع كمية تناسب المكرونة التي تقوم بوضعها، كما يجب أن تضعي المكرونة بعد أن تغلى الماء جيدا، ثم نقوم بوضع المكرونة، بعد ذلك نقوم بتصفية المكرونة بعد أن تستوي بشكل جيدا.