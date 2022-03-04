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عمر شويل - جدة طريقة التعرف على الدجاج المحقون بمادة مسرطنة من أول نظرة أحذر في تعرضك للإصابة تخلص منها فورا - ثقفني
أصبحت الآن الأمراض منتشرة في الجو بشكل غير طبيعي ولم يسبق حدوث ذلك من قبل، لذلك يجب على الإنسان الحفاظ على صحته من أية أمراض يمكن أن تتسبب في إصابته بأية عدوى ممكنة، من الأشياء التي يجب الحفاظ على نفسه منها هو التعامل مع الطيور والدواجن بشكل مستمر، حيث تعتبر واحدة من الأشياء التي تنقل العدوى، وبداخل موضوعنا سنحاول في الكشف عن بعض العلامات التي توضح أن الدجاج يحمل مادة مسرطنة.
علامات بالدجاج توضح أنه محقون بمادة مسرطنة
هناك الكثير من العلامات التي يجب أن نعيرها اهتمام ونحن نقوم بشراء الدجاج من الخارج، وتأتي بهذا الشكل:
- رائحة الدجاج:
يمكن أن تكون الرائحة نفاذة بشكل كبير وهذا ما يوضح مدى تعفن الدجاج، أو أنه تم تعليقه بشكل خاطئ أدى إلى ظهور مثل هذه الروائح بشكل كبير، مثل هذا الحدث نجده بالكثير من المزارع.
- لون الدجاج:
سيكون لون الدجاج هو الفيصل الكبير في هذا الأمر، فعندما يكون الدجاج ذو لون أحمر قاتم سيكون ذلك دليل على أن الدجاج كان مريض وتم ذبحه واستخدامه في العديد من الأشياء بعد ذلك، كما أنه يدل على تجلط الدماء بين العظام والجلد، أما عندما تظهر بشكل ازرق غامق يدل ذلك على ذبحها بعد وفاتها.
- الملمس:
يمكن أن يكون الملمس لزج بشكل كبير، وهذا يدل على أنها تقترب من التحلل بعد الذبح، حيث يلزم وضعها في الثلاجة أو الفريزر على الفور.
- قطع الدجاج:
هناك الكثير ممن يقومون بشراء قطع الدجاج بشكل منفصل، ولكن هذا يمكن أن يكون مجهول المصدر ولا نعلم من أين جاء أو كيف تم ذبحه، لذلك نحذر من النقاط المذكورة بالأعلى للحفاظ على الإنسان من الأمراض المنتشرة.
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