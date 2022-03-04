اصنعي في المنزل فطائر الزعتر الهشة لشرب الشاي

فطائر الزعتر الهشة ، يحتاج الكثير منا إلي المخبوزات الهشة الجميلة في بداية يومنا لتناولها بجانب كوب ساخن من الشاي خاصة في الأيام التي يكون بها الجو بارداً، وتوجد العديد من المخبوزات التي يمكننا صنعها بالمنزل من خلال مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ومن ألذ وأجمل الفطائر التي يمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة هي فطائر الزعتر التي تمتاز بقوام خفيف كالقطن وتعتبر رائعة جداً وتعتبر هي وجبة فطور شهية وجميلة جداً ومشبعة، يتم تحضيرها بشكل بسيط كما أن طريقة تشكيلها وعجينتها بسيطة جداً ولا تحتاج إلي أي مجهود، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر الزعتر الهشة بقوام رائع ولذيذ بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الزعتر الهشة بالمنزل

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر الزعتر وهي كما يلي:-

3 أكواب ونصف دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ماء دافئ للعجن.

لدهن الوجه

نصف كوب زيت زيتون.

زعتر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير فطائر الزعتر الهشة خطوة بخطوة وهى كالآتي:-

نحضر إناء ونضع فيه الماء الدافئ مع ملعقة السكر والخميرة الفورية ونخلط المكونات جيداً. ثم نتركها جانباً لمدة خمس دقائق حتي تتفاعل وبعد ما تتفاعل الخميرة يضاف إليها 4 ملاعق الزيت ويقلب مع الخميرة. نضيف الدقيق والملح بعد نخله ونبدأ بالعجن حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ثم تغطى بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل العجينة