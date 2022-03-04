صينية الكفتة على الطريقة الفلسطينية بمكونات بسيطة من البيت طعمها خرافي

صينية الكفتة الفلسطينية تختلف تماما عن طعم الكفتة المصرية ولكنها تتميز بطعمها اللذيذ ويتم عملها مع مجموعة متنوعة من الخضار ويمكن تقديمها مع أرز حبة وحبة أو خبز وطبق سلطة خضراء، وهذه الوجبة من الوجبات المغذية لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والبروتين ويمكنك عملها في البيت بمكونات بسيطة وطعم رهيب فتابعونا.

طريقة عمل صينية الكفتة الفلسطينية

المكونات:

كيلو لحمة مفرومة.

2 حبة بطاطس مقشرة ومقطعة.

3 حبات طماطم مقطعة شرائح.

2 حبة فلفل مقطع شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

مكونات تتبيلة اللحم:

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

مكونات الصلصة:

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

طبق عميق ونضع بداخله اللحمة المفرومة مع البقدونس والزيت والبهارات ونقلب جيدا حتى تتجانس. ثم تشكل على هيئة كرات صغيرة نحضر صينية ونضع بها الخضار المقطع وفوقه الكفتة بعد تشوحيها في مقلاة بها زيت. نخلط الصلصة مع الماء ورشة من الملح والفلفل الأسود ثم نضعها فوق المكونات ونغطي الصينية بورق ألومنيوم ونتركها في الفرن لمدة ساعة. عندما تنضج صينية الكفتة تقدم مع سلطة زبادي وسلطة خضراء وأرز أبيض وطبق مخلل مشكل وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صينية الكفتة بالطحينة

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة مقطعة أرباع.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

3 فصوص ثوم.

بقدونس وكزبرة.

مكونات صلصة الطحينة:

نصف كوب من الطحينة.

بصلة مقطعة شرائح.

كوب زبادي.

ملعقة زيت.

كوب ماء.

ملح وفلفل أسود.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:

في الكبة نضع اللحمة المفرومة مع البقدونس والكزبرة وباقي المكونات ونخلطها جيدا حتى تصبح ناعمة ثم تشكل على هيئة كرات. نسخن مقلاة على النار مع ملعقة من الزيت ونشوح الكفتة بها لكي يصبح لونها ذهبي ثم نرص الكفتة في صينية الفرن. نشوح البصل مع الزيت في نفس المقلاة حتى يذبل وفي طبق عميق نذوب الطحينة مع الزبادي وعصير الليمون مع رشة من التوابل. يضاف البصل المحمر على خليط الطحينة ثم يصب على الكفتة وندخلها في فرن ساخن لمدة ثلث ساعة حتى تنضج.

فوائد تناول صينية الكفتة الفلسطينية