تكثيف و تطويل الشعر القصير بسرعة الصاروخ وعلاج الصلع بصفة نهائية وملئ الفراغات من اول استعمال

تبحث دائما الفتيات عن طرق طبيعية لتطويل الشعر وتكثيفه ولذلك يقوم البعض بإنفاق أموال كثيرة على مستحضرات للعناية بالشعر بدون الحصول على النتيجة المطلوبة، ولكن اليوم نقدم لكم خلطات طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر وملئ الفراغات في وقت قصير وبمكونات طبيعية من البيت بأقل تكلفة فتابعونا.

تكثيف وتطويل الشعر بسرعه

المكونات:

حبة جزر متوسطة.

كوب ماء الأرز.

صفار بيضة.

ملعقة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نبشر الجزرة ثم نضع الخلاط أو الكبة ونضعها بداخله ونضيف إليها ماء الأرز ويمكن الحصول عليه من خلال نضع كمية مناسبة من الأرز في الماء. ويترك لمدة 12 ساعة ثم يصفي ونحتفظ بالماء نخفق المكونات جيدا ثم يصفي خليط الجزر وماء الأرز للتخلص من الشوائب. نضيف صفار بيضة مع زيت جوز الهند ونقلب المكونات حتى تتجانس نمشط الشعر جيدا ثم نضع الخليط بالكامل مع التدليك بحركات دائرية. لتنشيط الدورة الدموية نغطي الشعر بكيس بلاستيك ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء وشامبو خالي من السلفات تكرر هذه الخلطة مرة واحدة. أسبوعيا لحين الحصول على شعر طويل وناعم فهي تقوم بتغذية بصيلات الشعر وتساعد على ملئ الفراغات.

خلطات لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع

البيض وزيت الزيتون:

المكونات:

بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون.

فنجان زيت خروع.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخفق البيضة مع المكونات السابقة لحين الحصول على مزيج متجانس ثم يوزع على الشعر مع التدليك للتأكد من وصول المكونات لبصيلات الشعر.

نغطي الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر والشامبو ويمكن استخدام ملعقة من القهوة في ماء الشطف للتخلص من زفارة البيض.

تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على شعر طويل وكثيف خلال وقت قصير لأن البيض يمد الشعر بالعناصر الغذائية اللازمة.

2. حليب جوز الهند:

المكونات:

كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام: