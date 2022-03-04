الأطباء يحذرون فاكهة يمنع تناولها مع الموز توقف عنها فورا وخاصة للأطفال لهذا السبب

دائما ما نسمع عن الإرشادات الطبية التي يوجهها الأطباء من أجل حث الأشخاص على تناول الفاكهة، وبالأخص فاكهة الموز، وذلك كما هو معروف لدى الكثيرين أنه يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية هامة للجسم، ولكن ما لم يخطر على بال أحد هو وجود أضرار تنتج عن تناول الموز في بعض الأوقات، لذا قررنا أن نتحدث اليوم عن أهم هذه المقادير وذلك في الفقرات الآتية.

أضرار تناول الموز مع بعض الأطعمة

إليكم قائمة كبيرة ببعض الأطعمة التي يحذر الأطباء من تناول الموز معها، وأبرز هذه الأطعمة هي:-

البطاطا: حيث أنه رغم أن البطاطا من أشهى الأطعمة وأكثرها فائدة الا ان تناولها مع الموز يسبب مشاكل عديدة في عملية الهضم، وذلك لأن البطاطا والموز يصعب هضمها سريعا مع بعضهم البعض ويؤدي إلى ذلك إلى احتمالية حدوث انتفاخات.

تناول الموز مع البطيخ من أكثر الأشياء التي تعمل على إضعاف عضلة القلب، والحد من عمل القلب بشكل جيد، وذلك لأن كلا من تىن ز والبطيخ يحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم، وزيادة تركيزهم داخل الجسم ينتج عنه العديد من المشاكل الصحية.

كما أنه أيضا تناول الموز مع منتجات اللبن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

فوائد تناول الموز

يحتوي الموز على الكثير من الفوائد، وأهمها:-