طريقة عمل لفائف البطاطس بخطوات سهلة وطعم رائع وشهي

لفائف البطاطس، من الأكلات الشهية والمفيدة والمغذية جداً، طريقة تحضيرها سهلة وتتم من خلال خطوات سهلة جداً وبسيطة، وهي من الأكلات اللذيذة والشهية المناسبة جداً على السفرة للضيوف أو في العزائم الكبيرة، فهي تمتاز بشكل رائع وجميل يتم تقديمها بجانب أنواع مختلفة من السلطات أو يمكن تقديمها كطبق جانبي مع أطباق أخرى على السفرة، فهي سهلة وسريعة وأيضاً شهية جداً يمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء بالمنزل حسب الرغبة، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل لفائف البطاطس باللحم المفروم بخطوات بسيطة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل لفائف البطاطس باللحم المفروم

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل وجبة مغذية بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي:-

3 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

2 بيضة.

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

٢ ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة.

للحشو

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

2 حبة من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات صغيرة.

1حبة من الفلفل الأحمر مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

كوب من الماء.

رشة من الفلفل الأسود والملح.

نصف ملعقة شطة حارة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير لفائف البطاطس باللحم المفروم خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بتقشير البطاطس ثم نقوم بغسلها جيداً، ثم نقوم ببشر البطاطس في إناء بواسطة مبشرة الخضار. ثم نقوم بعصرها جيداً حتي نتخلص من الماء الموجود بها، ثم تُوضع في إناء كبير. يضاف إليها البيض وكوب الجبنة المبشورة مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس ونخلط جميع المكونات جيداً. نستمر في الخلط حتي تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض، ثم نحضر صينية مستطيلة متوسطة الحجم، ثم تبطن بورق الزبدة. ثم يسكب الخليط ويوزع في الصينية جيداً باستخدام ملعقة طعام. نضع الصينية في فرن ساخن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة حتي تنضج.

طريقة إعداد الحشوة