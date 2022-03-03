نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير فطائر البطاطس الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
فطائر البطاطس ، تعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الوجبات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الوجبات التي يمكن تقديمها كوجبة خفيفة على الغداء أو العشاء، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات خفيفة وسريعة وغير مكلفة لعملها لأبنائها، وتعتبر من الوجبات المشهورة في مصر والوطن العربي، ويمكن تقديمها جانب السلطة والخبز وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل فطائر البطاطس الاقتصادية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر البطاطس
تتكون فطائر البطاطس الاقتصادية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- 2 كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة ونصف صغيرة من السكر.
- 2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- بياض بيضة.
مقادير حشوة البطاطس
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- 3 حبات بيض ملقي.
- حبة من البصل.
- 2حبة بطاطس مسلوق.
- 3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
- 2 حبة فلفل رومي ملون.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملح حسب الذوق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة كزبرة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-
- تحضير وعاء كبير ونضع به الحليب ثم نضيف الزيت والسكر وبياض البيض واللبن الزبادي والخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك الدقيق والملح ونقلب المكونات جيداً ونعجن مع الاستمرار لمدة بضع دقائق حتي الحصول علي عجينة طرية غير متماسكة.
- ندهن الطبق بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها بكيس نايلون ونتركها حتى تختمر ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة بالكثير.
- تحضير مقلاة ونضع بها الزيت ونضعها على النار حتى يسخن الزيت ثم نضيف البصل ونقلب حتى يزيل ثم نضيف الفلفل الملون ونقلب جيداً.
- نضيف بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة والكزبرة المطحونة ونقلب المكونات جيداً.
- نضع بعدها مكعبات البطاطس ونقلب جيداً ثم نضيف البيض المقلي المقطع ونقلب المكونات جيداً معاً.
- نقسم العجينة الي قسمين ثم ندهن طبق بايركس بالزيت ثم نفرد نصف العجينة ونضعها في الطبق.
- ثم بعد ذلك نضع الحشوة ونفرد النصف الآخر من العجينة ونضعها فوق الحشوة ونغلق الأطراف جيداً.
- نغطي الفطيرة بكيس نايلون ونتركها تتخمر لمدة ساعة كاملة.
- ندهن العجينة بصفار البيض ونرش عليها السمسم وحبة البركة وندخل الفطيرة الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة ربع ساعة على الأقل.
- نخرج الفطيرة من الفرن وتقطيعها بقطاعة مخصصة ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب المقبلات.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ