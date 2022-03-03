أحلي عجينة ممكن تعمليها.. عجينة العشر دقائق الهشة والخفيفة لجميع أنواع المعجنات والفطائر والبيتزا

عجينة العشر دقائق من اكثر انواع المعجنات استخداما ويسميها البعض عجينة السيع مقادير, وهي من العجائن التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة مثل عمل البيتزا او عمل الفطائر ويمكن حشوها بأكثر من حشو مختلف مثل الجبن او المربي او الشكولاتة, وتحتاج عجينة العشر دقائق الي طريقة عمل معينة ويبحث الكثير عن هذه الطريقة الصحيحة لعمل العجينة للحصول على نتيجة جيدة وتكون العجينة هشة وطريقة, وسنتناول خلال هذا المقال طريقة تحضير عجينة العشر دقائق الطرية لاستخدامها في العديد من انواع المخبوزات.

ما هي المكونات الصحيحة لعجينة العشر دقائق

خمس اكواب من الدقيق.

نصف كوب حليب مجفف.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق سكر.

نصف معلقة ملح.

معلقتان من الخميرة الفورية.

كوبان ماء دافئ.

كيفية عمل عجينة العشر دقائق في البيت بسهولة وبشكل صحيح

عجينة العشر دقائق من أكثر المخبوزات التي يحبها الكثير وطريقة تحضير عجينة العشر دقائق معينة وتحتاج لخطوات خاصة للحصول على افضل نتيجة للمعجنات وهذه الخطوات هي:-

نضع معلقتين الخميرة مع ربع كوب ماء ومعلقة سكر ويقلب كل منهم ويترك عشر دقائق.

يجب الحرص على استخدام نوع دقيق جيد واستخدام نوع خميرة فعال وقوي لضمان ان تصبح العجينة هشة وخفيفة.

يوضع خليط الخميرة ويضاف عليه السكر والملح ونضع عليهم الدقيق بعد نخله جيدا ويقلب كل المكونات معًا ويغطي الخليط ويترك في مكان مظلم دافئ لمدة ربع ساعة.

نضيف باقي المكونات وهي الزيت والحليب المجفف ويقلب كل المكونات مع الدقيق ويتم عجن المكونات لمدة عشر دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة وطرية.

تغطي العجينة وتترط لمدة ساعة تتخمر وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة على حسب استخدامها.

يمكن استخدام اي حشو مع العجينة ويمكن عمل فطائر او بيتزا او اي نوع من العجائن مفضل.

عند وضع العجينة في الفرن تترك بينها مساحة لا تلتصق مع بعضها ويكون الفرن ساخن على درجة حرارة متوسطة.

قبل وضع العجينة في الفرن يتم دهن الوجة بكمية من اللبن مضاف عليها كمية من السمسم وحبة البركة

أسرار نجاح عجينة العشر دقائق

يمكنك نجاح عجينة العشر دقائق في المنزل باتباع بعض الخطوات منها يجب عليك شراء الدقيق المخصص الحلويات وايضا يجب نخل الدقيق جيدا قبل البدء في العجين حتي لا تحتوي العجينة على شوائب من الدقيق كما يجب استخدام زيت الذرة أو زيت الزيتون الحصول على مذاق العجينة اليابانية السحرية كمل يجب أن تترك العجينة ترتاح قليلا