طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة بخطوات سهلة وسريعة

كيكة المقلاة السريعة ، تعتبر من أنواع الكيك البسيطة التي يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة وتعتبر من أسرع أنواع الكيك الذي يمكننا تحضيره بالمنزل، فمن المعروف عن الكيك دائماً أنه تتم تسويته داخل الفرن، ولكن هذا النوع من الكيك يتم تسويته بواسطة استخدام طاسة أو مقلاة غير لاصقة طريقة التسوية تتم خلال دقائق، وهذا النوع من الكيك لا يختلف عن أي كيك أخر فهو يتميز بنفس القوام الهش الطري ويمكننا تزينه بطرق عديدة باستخدام الشوكولاتة أو باستخدام أي نوع من الصوص المستخدم لتزين الكيك، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة بقوام رائع وهش من خلال مكونات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل كيكة المقلاة السريعة بالمنزل

تحتوي هذه الكيكة اللذيذة علي مقادير بسيطة وهي كالآتي:-

كوب إلا ملعقتين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب لبن سائل.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كيكة المقلاة السريعة في المنزل بكل سهولة وبسطة وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيضة والزيت والسكر والفانيليا واللبن ونبدأ بخلط المكونات جيداً. ثم بعد ذلك نحضر بولا عميقة ونضع بها الدقيق بعد نخله جيداً مع إضافة البيكنج بودر ورشة الملح وملعقتين من الكاكاو نخلط المكونات الجافة جيداً مع بعضها البعض. يضاف الخليط السائل على خليط الدقيق ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي المتوفر لدينا حتي نحصل علي خليط متجانس.

طريقة التسوية

نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة ثم تدهن بقليل من الزيت، ثم توضع على نار هادئة. ثم يسكب الخليط فيها وتغطي بغطاء محكم الغلق وتترك لمدة ربع ساعة، ثم نختبرها بالسكين رفيعة أو عود خشب حسب المتوفر لدينا. عند تمام النضج ترفع من على النار وتترك جانباً حتي تبرد، بعد ذلك يمكن تزينها بالكريم شانتيه أو صوص الشوكولاتة. ثم تقطع وتوضع في أطباق التقديم وتقدم باردة بألف هنا وشفاء.

ملاحظات هامة