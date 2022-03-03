بكوب من الدقيق اعملي حلوى المشط السريعة وإقتصادية بطعم رائع لكي ولعائلتك

تعد حلوى المشط السريعة من أنواع الحلويات الشهية والسريعة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، فهنا سوف نقدم حلويات رائعة ومميزة فكثير من الأمهات تردن تحضير حلويات مختلفة غير المعتادة، وهنا سوف نقدم حلويات بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبدة والشربات ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير حيث أنها تقلي في الزيت وتوضع في الشربات، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت في البيت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلويات سريعة وإقتصادية في البيت.

مقادير عمل حلوى المشط السريعة

تحتوي حلوى المشط السريعة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الحليب.

زيت للقلي.

رشة من الملح.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الدقيق.

شربات.

طريقة الإعداد والتحضير

هناك عدة خطوات لتحضير حلويات سريعة وإقتصادية في البيت بطريقة بسيطة وسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-