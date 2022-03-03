نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الدقيق اعملي حلوى المشط السريعة وإقتصادية بطعم رائع لكي ولعائلتك في المقال التالي
تعد حلوى المشط السريعة من أنواع الحلويات الشهية والسريعة التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، فهنا سوف نقدم حلويات رائعة ومميزة فكثير من الأمهات تردن تحضير حلويات مختلفة غير المعتادة، وهنا سوف نقدم حلويات بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والزبدة والشربات ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تحضيرها في وقت قصير حيث أنها تقلي في الزيت وتوضع في الشربات، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت في البيت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلويات سريعة وإقتصادية في البيت.
مقادير عمل حلوى المشط السريعة
تحتوي حلوى المشط السريعة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كوب من الحليب.
- زيت للقلي.
- رشة من الملح.
- فانيليا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كوب من الدقيق.
- شربات.
طريقة الإعداد والتحضير
هناك عدة خطوات لتحضير حلويات سريعة وإقتصادية في البيت بطريقة بسيطة وسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر مقلاة ونضع بها الحليب على النار، ثم نقوم بإضافة الزبدة بعد ذلك نترك الحليب حتى يسخن وتذوب الزبدة.
- بعد ذلك نقوم برفع الحليب من على النار ونضيف إليها ملعقة صغيرة من الفانيليا ونقلبهم جيداً.
- ثم نقوم بسكب الحليب بوعاء عميق من البلاستيك، ثم نضيف إليه الدقيق والملح مع التقليب حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نقوم بعمل كرات صغيرة من العجين ونشكلها على هيئة أصابع طويلة.
- ثم نقوم بإحضار مشط جديد ونظيف وندهنه بالزيت ثم نضع أصابع العجين على اسنان المشط بشكل طولي.
- بعد ذلك نقوم بلم العجين على شكل دائرة ثم نغلقها، نقوم بتكرار هذه الخطوة لحين الانتهاء من كمية العجين.
- نحضر المقلاة ونضع بها زيت غزير للقلي، ونتركه حتى يسخن ثم نضيف العجين ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي مع التقليب على الجانبين.
- بعد ذلك نخرج الحلويات ونضعها في الشربات، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق حلويات سريعة وإقتصادية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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