نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة سحرية خيالية لانبات وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس سريعا ستذهلين من النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحدث دائما فراغات الشعر نتيجة مرض وراثي أو مرض في بُصيِلات الشعر، أدى إلي ظهور فراغات وتساقط الشعر كالالتهابات والثعلبة وغير ذالك من الأسباب، كما تحتاج فراغات فروة الرأس إلي ضرورة فحص طبي ل أعطاَء الدواء المناسب له أو طريقة العلاج الطبية التي تساعد في إنبات الشعر وملئ الفراغات من جديد مثل العلاج بالليزر أو إلى ذالك، مما وصل إليه الطب في علاج فراغات الشعر،أيضا وجدت وصفات طبيعية في حل هذه المشكلة سهلة وسريعة المفعول وآمنة وليست لها أضرار لنتعرف عليها معا

وصفات لملئ فراغات الشعر الأمامية

خلطة البصل

يحتوي البصل على مادة الكبريت التي تعد أهم ما يقوم بمساعدتنا في حل مشاكل الشعر، وذالك لما لدية من فاعلية لتحفيز الكوُلاَجيِن الموجود في بُصيِلات الشعر للإسراع من نموها، كما يعد البصل من أشهر ما يستخدم لعلاج الشعر.

المكونات:

عدد واحد من البصل

الاستخدام:

نقوم بفرم البصل للحصول على سائل البصلة

قُم بإحضار بخاخ ما لديك وعبئ السائل بها، قُم برش السائل علي جلد الرأس الفارغ وتترك مدة عشر دقائق أو ربع ساعة تقريباً.

ثم قُم بغسل شعرك بالشَامبو الخاص بك والماء الفاتر.

خلطة زيت خروع وجوز الهند

يعد الخروع من الزيوت الخاصة بالشعر، فتدليك فروة الشعر بالزيوت تنشط الدورة الدموية وتحفز بُصيِلَات الشعر علي النمو من جديد.

المكونات:

مقدارين متساويين من زيت الخروع وزيت جوز الهند.

الاستخدام:

نقوم بخلط كلا من الزيتين سويا، ثم نقوم بتدليك فروة الشعر مدة خمس دقائق، وتترك علي الرأس مدة 60 دقيقة تقريبا.

نقوم بغسل الشعر كما أعتدنا ، للحصول على أفضل نتيجة تكرر هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.

خلطة حليب جوز الهند

المكونات:

1/2 كوب حليب جوز الهند.

1/2 ليمون.

بضع قطرات زيت خزامي.

الاستخدام:

يفضل أن يكون حليب جوز الهند ليس مصنعا وإنما طبيعياً، نخلط كلاً من المكونات السابقة حتي يتجانس.

قُم بتدليك فراغات فروة الشعر بهذا الخليط، ثم يترك مدة خمسة أو ستة من الساعات، ثم نقوم بغسلة كما نعتاد.

خلطة العسل والثوم

يعمل العسل على تقوية بصيلات الشعر المتلفة لما يحتويه من مضادات حيوية، كما يعتبر الثوم مطهر طبيعي يعمل على إزالة البكتيريا والفطريات من فروة الشعر، كما يحتوي على الزنك والمعادن التي تدخل في تركيبات علاجات الشعر وملئ الفراغات.

المكونات:

ثمانية من فصوص ثوم.

1 ملعقة عسل.

الاستخدام:

نقوم بفرم الثوم لاستخلاص السائل بقدر ملعقة، ثم نقوم بخلط العسل والثوم سويا.

وبتدليك الفروة جيدا ونتركها مدة 30 دقيقة، ثم أغسل شعرك كما تعتاد غسلة، وتكرر من مرة إلي ثلاث مرات أسبوعياً.

العسل والبيض

يساهم البيض في ملئ فراغات الشعر، لما يحتويه من بروتينات مهمه لصحة الشعر.

المكونات:

1 بياض بيضة.

1 ملعقة عسل.

1 ملعقة زيت زيتون.

الاستخدام:

نقوم بمزج كلا من العسل والبيض والزيت سويا، ثم نقوم بتدليك فراغات فروة الشعر.

ثم تترك مدة 30 دقيقة، أغسل شعرك كما تعتاد.

وصفة زيت الخروع لانبات الشعر وملئ الفراغات

المكونات :

3 ملاعق من زيت الخروع ، 2 ملعقة من زيت الزيتون ، 1 ملعقة من زيت الجوجوبا ، 1 ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة استعمال الوصفة : قومي بخلط جميع الزيوت سويا حتى يختلطوا تمام ، ثم قومي بدهن فراغات الشعر مع التدليك بخليط الزيت ، ثم اتركي خليط الزيوت على الشعر طوال الليل ، وتكرر الوصفة كل يوم . وستلاحظين انبات شعرك بسرعة وبنتائج مذهلة .