نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيجعلك ملكة جمال في 3 أيام كريم الفازلين والليمون لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والليمون لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد

تتعرض البشرة دائما للاسمرار بسبب التعرض للشمس دون استخدام واقي للبشرة من اشعة الشمس الضارة وبسبب العديد من العوامل الاخري مثل ظهور الكلف في الوجه او ظهور عدد كبير من الحبوب التي تترك بقع سوداء في البشرة, ويبحث عدد كبير عن طريقة طبيعية للتخلص من اسمرار البشرة والقضاء على تجاعيد البشرة وتكون فعالة ولا تسبب اي اضرار على البشرة مثل المستحضرات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية, لذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة تحضير وصفة الفازلين والليمون الجبارة لتفتيح البشرة والتخلص من تجعد الجلد.

ما هي طريقة عمل كريم الفازلين والليمون الجبار لتفتيح البشرة

الفازلين من المكونات التي لها العديد من الفوائد على الجلد حيث يعمل على شد ترهل الجلد والتخلص من اي خطوط تعبيرية تظهر حول العين والفم عند الضحك, ويساعد في ازالة اثار الشمس من الوجة والتخلص من اثار الحبوب الداكنة, وخلطة الليمون مع الفازلين من أقوي الكريمات التي يمكن استخدامها على البشرة ويمكن عملها بالخطوات التالية:-

يتم خلط معلقة من الفازلين مع معلقة من الحليب البودر, ويضاف عليهم معلقتين عصير ليمون.

يضاف على الخليط معلقة نشا وتقلب كل المكونات معا جيدا, وبعد ذلك تفرد بشكل متساوي على البشرة وهي نظيفة.

يترك الكريم على البشرة ربع ساعة وبعد ذلك يتم ازالة من البشرة وشطف البشرة بماء فاتر.

يمكن استخدام هذه الوصفة بشكل يومي قبل النوم للحصول على نتيجة ممتازة على البشرة.

وصفة الفازلين والقهوة للتخلص من اسمرار البشرة

القهوة مع الفازلين من افضل الكريمات الطبيعية التي تساعد في حماية البشرة من التجاعيد وتساعد في ازالة طبقات الجلد الميت المتراكم على البشرة, وتساعد في التخلص من حبوب البشرة وعلاج الكلف ويتم تحضير الكريم عن طريق معلقة من العسل ومعلقة من القهوة ومعلقة من الفازلين وتخلط المكونات معا وتوزع على البشرة بشكل متساوي, وتترك حتى تجف وبعد ذلك يتم فرك البشرة بحركات دائرية ويشطف الجلد, ولكن يجب اختبار الكريم على جزء صغير من البشرة قبل وضعه بشكل كامل لضمان عدم المعاناة من اي حساسية.

الخلطة السحرية للتخلص من تجاعيد الوجه

يمكنك التخلص من تجاعيد الوجه بسرعة الصاروخ باستخدم مكون موجود في مطبخك وهذا المكون هو ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من السكر يعتبر هذا المقشر المثالي الذي يعطي البشرة صفاء ونقاء من أول استهل يسلم بصورة كبيرة على التخلص من تجاعيد الوجه واسمرار الجبنه وبعمل على ت