تعتبر فطائر السكر من المعجنات الاقتصادية البسيطة التي يمكن إعدادها في المنزل كوجبة إفطار خفيفة لأطفالك، فهي سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى تخمير ولا فرن ويتم تسويتها مباشرة في المقلاة، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، ودائماً تحرص الأمهات على تحضير الحلويات والمخبوزات بأنواعها في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة لضمان جودتها ونظافة مكوناتها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر السكر بدون خميرة ولا فرن بألذ طعم وأبسط مكونات.

مكونات فطائر السكر



فطائر السكر من أبسط أنواع الحلويات التي يمكن إعدادها في المنزل ببعض المكونات البسيطة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لتحضيرها، وهي كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب ونصف ماء حسب احتياج العجينة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب من الزبدة بحرارة الغرفة لفرد العجينة.

كوب زيت نباتي للقلي.

للتزيين

سكر بودرة أو شربات بارد.

طريقة التحضير

طريقة تحضير فطائر السكر في المنزل سهلة وسريعة فهي لا تحتاج لتخمير أو خطوت عمل معقدة، ويتم تحضيرها بالطريقة الآتية:-

أولاً نقوم بنخل الدقيق للتأكد من خلوه من الشوائب قبل تحضير العجينة. في العجان الكهربائي نضع ثلاثة أكواب من الدقيق ورشة صغيرة من الملح وملعقة كبيرة من السكر (يمكنك تحضير العجينة يدوياً). ثم نضيف كوب ونصف ماء تدريجياً مع العجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية. نقسم العجينة إلي ثلاث كرات متوسطة الحجم ثم نفرد كرات العجين بسمك رقيق وندهنها بالزبدة ونقوم بتطبيق أطراف دائرة العجين على بعض. ثم نقوم بتسخين كوب من الزيت النباتي في طاسة على النار ثم نضع الفطائر على نار متوسطة وتترك لمدة 3 دقائق ثم نقلبها على الجانب الآخر لمدة 3 دقائق حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين. عند تمام النضج نخرج الفطائر على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد، ثم توضع في طبق التقديم وتزين بقليل من السكر البودرة أو تسقى بالشربات البارد وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة عمل الشربات

المكونات

3 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير