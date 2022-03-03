طريقة تحضير الجبنيه بالشيدر الحلوى الهشة المقرمشة بخطوات سهلة

طريقة تحضير الجبنيه بالشيدر الهشة المقرمشة المشهورة في كثير من البلدان وخاصة دول الخليج، تعتبر هذه الحلوي من الحلويات التي يدخل في تحضيرها الجبنة وتتميز بالمذاق الجيد الذي يفضله الكثير من الناس، ويتم طهيها عن طريق القلي في الزيت حيث أن لا تتطلب فرن مثل معظم الحلويات الأخرى، ونظراً لقرب شهر رمضان المبارك تبحث جميع الأمهات عن الأكلات والحلويات الجديدة للاستعداد لهذا الشهر الكريم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع عن مكونات عمل الجبنيه بالشيدر وكيفية إعدادها في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل الجبنيه بالشيدر

تعتبر مكونات عمل الجبنيه بالشيدر من المكونات التي تستخدم باستمرار في عمل كثير من الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من السكر.

١٠٠ جرام من الجبنة الشيدر الكرافت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبة من البيض.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة هذه الحلوى من الطرق التي تشتهر بها دول الخليج فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-