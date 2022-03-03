طريقة تحضير الجبنيه بالشيدر الحلوى الهشة المقرمشة بخطوات سهلة

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طريقة تحضير الجبنيه بالشيدر الهشة المقرمشة المشهورة في كثير من البلدان وخاصة دول الخليج، تعتبر هذه الحلوي من الحلويات التي يدخل في تحضيرها الجبنة وتتميز بالمذاق الجيد الذي يفضله الكثير من الناس، ويتم طهيها عن طريق القلي في الزيت حيث أن لا تتطلب فرن مثل معظم الحلويات الأخرى، ونظراً لقرب شهر رمضان المبارك تبحث جميع الأمهات عن الأكلات والحلويات الجديدة للاستعداد لهذا الشهر الكريم، واليوم سوف نتعرف من خلال هذا الموضوع عن مكونات عمل الجبنيه بالشيدر وكيفية إعدادها في المنزل خطوة بخطوة.
مكونات عمل الجبنيه بالشيدر
تعتبر مكونات عمل الجبنيه بالشيدر من المكونات التي تستخدم باستمرار في عمل كثير من الحلويات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- ٢ كوب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- كوب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الزعفران.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١٠٠ جرام من الجبنة الشيدر الكرافت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- حبة من البيض.
- زيت للقلي.
طريقة الإعداد والتحضير
تعد طريقة هذه الحلوى من الطرق التي تشتهر بها دول الخليج فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نقوم بإذابة مقدار الخميرة في كوب الماء الدافئ ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي.
- ثم نضيف عليهم الحليب البودرة والسكر والبيضة والجبنة الشيدر والفانيليا ورشة الزعفران ونخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نسكب الخليط في إناء العجن ونضيف إليه الدقيق بالتدريج والبيكنج بودر ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية غير ملتصقة باليد.
- نترك العجينة في مكان دافئ حتى تخمر لمدة نصف ساعة.
- نفرد العجينة بالنشابة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق ثم نقطعها بالقطاعة أو أي شئ آخر على شكل دوائر صغيرة.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار بها كمية من الزيت ونقلي بها العجين ونتركه حتى يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الدوائر من الزيت ونصفيها ثم نسكب عليها الشربات أو الحليب المحلى ونقدمها بألف هنا وشفا.
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