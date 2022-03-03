أسهل طريقة هتعملي بيها عجينة البرجر البيتي المضمونة أفضل من الجاهز وصوصات مختلفة

طريقة عمل عجينة البرجر، يعد البرجر من الوجبات السريعة التى يفضلها الأطفال والكبار ايضآ، تعتمد عليه الأمهات في أوقات انشغالهم أو الجوع في الأوقات المتأخرة، ويعتبر البرجر من اللحوم المصنعة التى تفضل الأمهات تحضيرها في المنزل لتضمن نظافتها وجودة مكوناتها، يقدم مع الكيذر على شكل سندوتشات مع شرائح الطماطم والكاتشب والخص الأخضر، لذالك نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينة البرجر في المنزل.

طريقة عمل عجينة البرجر

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

ملح وفلفل اسود.

نصف معلقة صغيرة من القرفه.

نصف معلقة صغيرة من الجنزبيل.

معلقة كبيرة من البقسماط الناعم.

الطريقة

في وعاء عميق نضع اللحمة المفرومة مع البصل والملح والفلفل الأسود. نضف إليهم القرفة والجنزبيل ونخلطهم جيدآ حتى تتجانس المكونات جيدآ. نضع معهم البقسماط الناعم ونخلطهم حتى تصبح عجينة متماسكة. ندخل عجينة البرجر في الثلاجة لمدة نصف ساعة. نأخذ العجينة من الثلاجة ونقسمها إلى كور متوسطة الحجم. نضع كور اللحمة على كيس ونقوم بالضغط عليها حتى تصبح عجينة اللحمة على شكل دائرة. ترص عجينة اللحمة في صينية وندخلها في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة. نخرج البرجر من الثلاجة ونقوم بوضعه على الشواية ونقوم بتقليبه على الوجهين حتى يتم تسويته بشكل جيد. نحضر خبز الكيذر ونضع فيه شرائح الطماطم والخس الأخضر ثم نضع معه البرجر. يقدم معه البطاطس المقلية والكاتشب الحار او البارد حسب الرغبة.

طريقة أخرى لتسوية البرجر

في وعاء عميق نقوم بخفق بيضة واحده.

في وعاء أخر نضع كمية من البقسماط المطحون.

نأخذ قطع البرجر نغلفها بالبيض ثم بعد ذالك البقسماط الناعم.

نضع البرجر في زيت غزير ساخن ويقلب على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبي.

يرفع من النار على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد ويصبح جاهز للتقديم.

خطوات تجهيز صوص المايونيز في البيت

مكونات الوصفة:

عدد 1 صفار بيضة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

نص كوب كبيرمن الزيت.

ملعقة وربع من المستردة.

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة ونص من الملح.

طريقة التجهيز: