في 5 دقائق اعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في المنزل ب 3 مكونات أحلي من بتاعت محلات البيتزا المشهورة

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ، إن الجبن الموتزريلا من أكثر أنواع الجبن المستخدمة في الطعام فهي توضع على البيتزا والمخبوزات والمكرونة وغيرها، ولكن أغلبنا نلاحظ أن الجبنة الموتزريلا التي نقوم بشرائها من الخارج أو حتى إعدادها في البيت لا يكون مذاقها جيد ومطاطية كالتي نتناولها في المطاعم، لذلك وفي هذا الموضوع سنشرح لكم طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت.

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا

يمكننا عمل الجبنة الموتزريلا في البيت من عناصر تتواجد ومتوافرة في معظم البيوت وبتكلفة بسيطة عن التي تُباع بها في الخارج، حيث إننا نلاحظ أن سعر هذا النوع من الجبن يكون مرتفع ومبالغ فيه، كما أن ذلك يضمن لنا صحة وصلاحية هذا الجبن وإمكانية إعداداه بعناصر مغذية ومفيدة، وسنذكر لكم في السطور التالية مكونات وخطوات طريقة عملها.

المكونات:

4 أكواب من اللبن.

نصف كوب صغير من الخل الأبيض.

عصير الليمون بمقدار ربع كوب.

ملعقة صغير من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الخطوات:

نقوم بوضع كمية اللبن في وعاء على نار هادئة.

قبل أن يصل اللبن إلى درجة الغليان نقوم بإضافة الخل والليمون والملح والفلفل الأسود إليه ونقلبهم مع بعضهما البعض باستمرارية على نار هادئة جدًا.

سنلاحظ أن اللبن أصبح شبيه باللبن المقطع، ومن ثم سوف تنفصل جزيئات اللبن عن بعضها نهائيًا حتى تصبح كقطع الجبن المتماسكة.

نقوم بعد ذلك بإغلاق النار وترك اللبن حتى يبرد، ثم نقوم بتصفية قطع الجبن من اللبن.

نضع قطع الجبن في علبة مغطاة في الثلاجة، ونقوم بإخراجها عند الاستخدام، أو نضعها في الفريزر لتتجمد ثم نخرجها ونبشرها إلى قطع صغيرة.

يجب الحرص عند تقليب اللبن في هذه الطريقة أن نقلب بملعقة خشبية وغير معدنية، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكننا الاستفادة في هذه الوصفة من اللبن الذي نقوم بشرائه ويكون قاطع فبدلًا من التخلص منه نقوم بصناعة الجبنة الموتزريلا المطاطية.

لقد شرحنا في هذا الموضوع طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بعناصر مغذية لنا ولأطفالنا وتكلفة قليلة.