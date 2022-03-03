ملعقتين على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي انها تكش أو تفك منك تاني كفتة الحاتي بكل أسرارها

يتساءل الناس دائمًا عن سر الخلطة التي يُعد بها الحاتي الكفتة المشوية لتصبح شهية ولذيذة هكذا، فعلى الرغم من المحاولات العديدة في عمل الكفتة المشوية مثل التي نتناولها عند الحاتي وفي المطاعم إلا أننا لا نصل لنفس الطعم، ففي بعض الأحيان تكون جافة وبعض الأحيان الأخرى تكون لينة بشكل مبالغ فيه، لذلك وفي هذا المقال سنشرح لكم أحسن طريقة عمل الكفتة المشوية مثل الحاتي وبمكونات غير مكلفة نهائيًا.

كيفية عمل الكفتة المشوية

إن الكفتة المشوية من المأكولات اللذيذة والتي يتم تقديمها بطرق عديدة، حيث يمكن أن يتم تقديمها مع المكرونة والأرز أو مع الخبز والبطاطس المقلية، ويمكن إعدادها مثل الحاتي في المنزل عن طريق المكونات وطريقة العمل التالية:

المكونات:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلتان مبشورتان.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

كوب من البقسماط.

بيضة.

بقدونس.

طريقة عمل الكفتة المشوية: