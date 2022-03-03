ضاع عمرنا بنشتري السمن البلدي.. بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي بطعم وقوام احلي من الجاهز

طريقة عمل السمن البلدي يعتبر من بين أهم المكونات الدهنية، والتي تعتبر واحدة من أهم الأنواع من السمن الصحي الطبيعي، حيث يمكن إعداده بأكثر من طريقة تعتمد جميعها على مختلف مشتقات الحليب من الزبد أو القشطة الفلاحي، ومن الممكن لكِ أن تقومي بالتحضير لنوع السمن البلدي في أقل وقت ممكن، وبأقل الإمكانات، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات التي تخص الطريقة التي تساعد في التحضير لتلك النوعية من السمن، كما سنوضح المكونات الأساسية والتي من الممكن إدخالها لعمل أفضل الأنواع من السمن الفلاحي.

طريقة عمل السمن البلدي

من الممكن أن يتم تحضيرها في البيت وبأقل الإمكانات، ومن خلال الاستعمال لمكونات بسيطة، وتعتمد في أساسها على الحليب كامل الدهن، حيث أنه يعد المكون الذي يساعد في الحصول على أهم مكون دهني من الممكن أن يدخل في عمل أفضل لوجبات وهو مكون السمن البلدي الطبيعي الخالي من أي دهون ثلاثية، ومن الممكن أن يتم عمل السمن باستعمال المكونات الآتية، من أفضل المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل السمن البلدي هي تلك المكونات الآتية، والتي نتعرف عليها فيما يلي:

كيلو من مكون القشطة البلدي الفلاحي.

مكعبات من الثلج.

وعاء مناسب.

قدر ملائم.

رشة من الملح.

طريقة التحضير لوصفة السمن البلدي

من الممكن أن تقومي بإعداد السمن البلدي من خلال الاتباع للآتي من تلك الخطوات القادمة: