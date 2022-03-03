نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المنين بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة المنين بالعجوة ، يعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة واللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيره من مكان الي أخر، ويعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يمكن تناولها كوجبة إضافية بجانب كوب من الشاي، ويعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على معجنات سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها لأبنائها في المنزل لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير المنين بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المنين بالعجوة

يتكون المنين بالعجوة من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السمنة أو الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية من الماء للعجن (على حسب اللزوم).

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من السكر

نصف كوب من الماء الدافئ للخميرة.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات التي تحتوي عليها الحشوة وهي كالاتي:-

نصف كيلو من التمر المنزوع منه النواة، ومطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من القرفة.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بعض الخطوات لتحضير عجينة المنين وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق الأبيض، والملح، ومزيج الخميرة( هو ملعقة السكر ونصف كوب الماء الدافئ)، والزبدة، والماء، وقومي بعجن هذه المكونات مع بعضها جيداً، حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. ثم بعد ذلك نغطي العجينة نترك جانباً لمدة ساعة أو أكثر، حتى ترتاح وتتخمر.

طريقة إعداد الحشوة

سوف نتعرف على طريقة حشوة المنين بالعجوة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به التمر المطحون، والقرفة، والسمسم، والزبدة، وقومي بعجن هذه المكونات جيداً. قومي بفرد العجينة على سطح مستوي أو على رخامة المطبخ، وقطعيها على شكل مستطيلات طويلة ومتوسطة الحجم. ثم قومي بحشو كل المستطيلات من العجينة بالحشوة، ونضعها في صينية بها ورق الزبدة. نغطي الصينية، ونتركها لمدة ساعتين ونصف، حتى ترتاح. ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. بعد ذلك ندخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية، ونتركها لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تستوي، وتأخذ الون الذهبي.

فوائد العجوة للجسم

هناك بعض الفوائد التي تمنحها العجوة للجسم للوقاية من الأمراض وهي كالآتي:-

تعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة العديد من الأمراض.

تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة المختلفة والسرطان.

يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية ومحاربة الامساك.

الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وتحسين عملية الهضم.

القيمة الغذائية الموجودة في التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف حوالي 8 غرام، ويحتوي على نسبة من الماء حوالي 20.93، غرام وحوالي 39 مليغرام من الكالسيوم، وتحتوي على نسبة من البروتين حوالي 2,45 غرام، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات 63,35 غرام، ويتكون من حوالي 656 مليغرام من البوتاسيوم، ويتكون من حوالي 2 مليغرام من الصوديوم.