نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأكلات في شهر رمضان الكريم 2022 الإفطار والسحور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل الأكلات في شهر رمضان الكريم التي تهتم الكثير من ربات البيوت والأمهات حول الوطن العربي بالحث على أكلات متنوعة وسريعة في الفترة الأخيرة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتحرص السيدات دائما في المنازل العربية بمحاولة الاهتمام وتقديم أفضل المأكولات الشهية والتي تتناسب مع فترة الصيام طول النهار، وللبعد عن الممل في تكرار نفس الأصناف خلال الشهر وهو السؤال الذي يدور يوميا في رأس كل سيدة ماذا سوف نأكل اليوم، نستعرض أمامكم أهم وأفضل الوجبات التي يمكن طهيها خلال الشهر الكريم بكل سهولة في التنفيذ وسرعة في الطهي.

أفضل الأكلات في شهر رمضان الكريم

تبحث معظم السيدات في مصر والبلاد العربية عن أسهل وأفضل الأكلات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان الكريم والتي تتناسب مع هذه الأجواء، ولمعرفة بعض تلك الوصفات المفضلة والتي من الممكن تقديمها على سفرة الإفطار بكامل الأصناف والمشروبات يرجى متابعة الأتي جيدا، وإليكم رابط طريقة عمل كباب الحلة



أولا أهم الأصناف على السفرة التي يتم تقديمها شهر رمضان الكريم

يمكن عمل البط المحمر ويقدم مع الملوخية مع أرز أبيض بالشعرية وسلطة خضراء، وتقدم مع العصير التمر بالحليب، وبالنسبة للحلويات يمكن عمل الكنافة بالمكسرات، وإليكم رابط طريقة عمل البانية اللذيذ.

يمكن تقديم صينية مكرونة في الفرن بالبشاميل مع سلطة زبادي وسلطة خضراء وتقدم مع مشروب عصير التمر الهندي، وبالنسبة للحلويات تقدم مهلبية بالحليب والفراولة، وإليكم رابط طريقة عمل الجريش السعودي.

يمكن عمل السمك البلطي المقلى أو المشوى مع أرز بالبصل وسلطة طحينه وتقدم مع عصير البرتقال أو عصير الليمون، وبالنسبة للحلويات يتم عمل بسبوسة بالسمن والعسل.

يتم عمل كبسة اللحم الشهية وتقدم مع التبولة والسلطة الخضراء والمخلل وتقدم مع عصير الخشاف والمشمشية، وبالنسبة للحلويات يتم عمل كريم كراميل.

يتم عمل الحمام المحشى بالفريك أو الأرز وتقدم محمرة مع بطاطس بالفرن وسلطة طحينه وتقدم مع عصير التفاح ، وبالنسبة للحلويات يمكن عمل الكيك بالشيكولاته، وإليك جدول اكلات رمضان 2022.

الوجبات السريعة الشهية في شهر رمضان الكريم

يمكن عمل الجمبرى بالخلطة ويقدم مع الأرز الأبيض أو الخبز ويمكن تقديمه مع عصير النعناع بالليمون، وبالنسبة للحلويات يمكن عمل طاجن أم على.

يمكن عمل الحواوشى الشهل واللذيذ ويقدم مع سلطة الطحنية ومخلل الطرشى ويتم تقديمه مع عصير الجوافة باللبن، وبالنسبة للحلويات يمكن عمل القطائف المحشية بالمكسرات.

يمكن عمل الشاورما الدجاج الرائعة والشهية والتي تقدم مع سلطة التومية والمايونيز ويتم تقديمها مع الخبز أو الأرز الأصفر بالكارى وتقدم مع مشروب التمر المنقوع بالسكر، وبالنسبة للحلويات يمكن عمل جلاش محشى بالمكسرات والشربات.

يمكن عمل لحم البفتيك (سكالوب بانيه) ويمكن أيضا عمله بالدجاج ويقدم مع الخبز ويتم تقديمه مع السلطة الخضراء والطحنية ويمكن عمل طاجن بطاطس في الفرن معه ومع المشروب عصير الفراولة، وبالنسبة للحلويات يمكن عمل مع كنافة بالجبن، وإليك رابط طريقة عمل البطاطس باللحم المفروم.

وفى النهاية تم شرح المقال لبعض الأكلات والوصفات التي يمكن تقديمها على سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم بكامل الأصناف مع المقبلات والسلاطات وأيضا المشروبات والحلويات، وتم توضيح أفضل الأكلات في شهر رمضان الكريم 2022 الإفطار والسحور وأيضا الأكلات السريعة الشهية خلال شهر الصيام.