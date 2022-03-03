كرياتين الغلابة...كريم الخميرة السحري لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش المجعد بدون اى مواد كيمائية هيكون ناعم زي الحرير

كريم الخميرة السحري لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش، يتساءل العديد من الناس خاصة الفتيات والسيدات عن حلول طبيعية لفرد الشعر الخشن حيث أن الكرياتين أو كريمات الفرد لها أعراض جانبية قد تؤثر على الشعر ومن الممكن أن تؤدي إلى إضعافه وسقوطه لذا يفضل أغلب الناس الحلول الطبيعية لفرد الشعر وسوف نقدم وصفات طبيعية وحل فعال لفرد الشعر بالخميرة نظرا لكونها تحتوى على فيتامين ب 5 وعديد من العناصر الطبيعية الأمنة جدا لفرد الشعر وتقويته.

كريم الخميرة السحري لفرد الشعر الخشن المجعد الهايش

يعتبر كريم الخميرة فعال في فرد الشعر المجعد الهايش

مكونات كريم الخميرة لفرد الشعر

كيس خميرة فورية.

6 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

¼ ملعقة من النشا المذابة في 4 ملاعق ماء.

الطريقة والاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع به كمية الماء الدافئ ونضيف إليه الخميرة الفورية ونقلب جيداً.

نضيف كمية النشا المذابة إلى خليط الخميرة والتقليب جيداً ثم نتركه لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام.

يتم وضعه على جميع أنحاء الشعر الخشن وتدليكه به جيداً ثم تركه على الشعر لمدة ساعة حتى يتغذى الشعر به ويستفيد.

وتدليكه به جيداً ثم تركه على الشعر لمدة ساعة حتى يتغذى الشعر به ويستفيد. ثم نغسل الشعر جيداً بالماء الدافئ وقليل من الشامبو المناسب.ونكرر هذا الأمر مرتين في الأسبوع.

وصفة العسل والخميرة لفرد الشعر وعلاج التساقط

مكونات وصفة العسل والخميرة لفرد الشعر

ملعقة حليب سائل.

½ ملعقة خميرة.

ملعقة من عسل النحل الأبيض.

صفار بيضه.

الطريقة والاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع به العلم والعسل ونخلطهم معا جيداً.

إضافة الخميرة والتقليب الجيد حتى تمام التجانس.

نخفق صفار البيضة ثم نضيفه إلى الخليط السابق ونقلب الجميع جيداً ونتركها لمدة ربع ساعة.

ثم نضيفه إلى الخليط السابق ونقلب الجميع جيداً ونتركها لمدة ربع ساعة. نضع الخليط على الشعر وتوزعها جيداً بحيث يصل إلى جميع أنحاء الشعر الخشن وندلك الشعر بالخليط ثم نغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة ساعة ونصف .

وندلك الشعر بالخليط ثم نغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ونتركه لمدة ساعة ونصف . نغسل الشعر جيداً بالماء البارد وقليل من الشامبو.

فرد الشعر باستخدام خليط الخميرة وزيت الزيتون

مكونات وصفة الخميرة وزيت الزيتون لفرد الشعر

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من الخميرة الفورية.

ملعقة من عسل النحل.

الطريقة والاستخدام

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونقوم بخلطها معا جيداً حتى تمام التجانس.

نضع الخليط على الشعر وندلكه به ونتركه على الشعر الخشن لمدة ساعة ونصف.

لمدة ساعة ونصف. نغسل الشعر جيداً بالماء وقليل من الشامبو المناسب ونكرر العملية مرتين في الأسبوع للوصول إلى درجة فرد ونعومة أفضل للشعر.

كريم الخميرة والماء لفرد وتنعيم الشعر

تعتبر هذه الطريقة فعاله في ترطيب وتنعيم الشعر وفردة

مكونات تحضير كريم الخمير والماء لتنعيم الشعر

كيس واحد من الخميرة الفورية .

6 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة تحضير كريم الخمير والماء لفرد الشعر