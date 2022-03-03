نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرسي بتاع زمان.. أفضل طريقة لعمل أصابع شيكولاته باونتي في البيت بمذاق لذيذ في المقال التالي
طريقة عمل شيكولاتة باونتى فى البيت، من منا لا يعشق تلك القطع الشهية من الشيكولاتة المملوءة بجوز الهند والاستمتاع بها معظم الأوقات للحصول على السعادة والمتعة، ونرغب دائما فى شرائها جاهزة من المحلات إلا أنها مرتفعة الثمن ولا يستطيع الكثير منا شرائها بشكل دائم، لذلك سنتعرف على طريقة إعداد شيكولاتة باونتى فى المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة جدا تستغرق منك دقائق معدودة لتقديمها إلى أطفالك والاستمتاع بها.
طريقة عمل شيكولاتة باونتى
كوب وربع جوز هند ناعم.
نصف كوب حليب مكثف محلى.
250 جرام شيكولاتة بنى خام.
250 جرام شيكولاتة بيضاء خام.
4 ملاعق زيت.
مقادير الحليب المكثف المحلى:
كوب حليب بودر.
كوب سكر بودر.
ملعقة كبيرة زبدة سائحة.
ربع كوب ماء دافئ.
طريقة تحضير شيكولاتة باونتى
طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى:
- ضعي جميع المكونات فى وعاء الخلاط الكهربائى.
- اخفقي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك.
طريقة تحضير شيكولاتة باونتى
- ذوبي القليل من الشيكولاتة الخام البيضاء مع الحليب المكثف المحلى فى قدر على النار واستمري فى التقليب حتى تمام الذوبان.
ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد تماما.
- اخلطي الحليب المكثف المحلى مع جوز الهند وقلبيهم معا حتى تندمج المكونات مع بعضها ويغطى الحليب المكثف جميع حبيبات جوز الهند.
- اسكبي المزيج فى قالب كيك مستطيل ويكون بأسفله ورقة زبدة ليسهل إخراجها بعد ذلك.
- افردي المزيج جيدا بداخل القالب بحيث يصبح السطح متساوي ثم قومى بتغطيته بطبقة من الاسترتش وادخليه إلى الثلاجة حوالى ساعتين لكى يتماسك.
- اخرجي عجينة جوز الهند من القالب وقطعيها إلى مستطيلات متساوية بالحجم الذي ترغبين به.
- قومى بتسيح الشيكولاتة الخام عن طريق وضعها فى أكياس ثلاجة وأضيفي إليها الزيت وادمجيهم معا ثم ضعي الكيس فى وعاء به ماء ساخن إلى أن يتم تسيحها تماما.
- اخلطي الشيكولاتة البنى مع القليل من الشيكولاتة البيضاء المذابة فى وعاء ثم اغمسي بها قطع الباونتي بحيث تغطيها من جميع الاتجاهات.
- اخرجي قطع الباونتى على ورق الزبدة ثم ادخليها الثلاجة مرة أخرى لكى تتماسك الشيكولاتة بها.
- يمكنك بعد تجمد قطع الباونتى إزالة الحواف الزائدة من الشيكولاتة.
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