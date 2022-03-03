جيرسي بتاع زمان.. أفضل طريقة لعمل أصابع شيكولاته باونتي في البيت بمذاق لذيذ

طريقة عمل شيكولاتة باونتى فى البيت، من منا لا يعشق تلك القطع الشهية من الشيكولاتة المملوءة بجوز الهند والاستمتاع بها معظم الأوقات للحصول على السعادة والمتعة، ونرغب دائما فى شرائها جاهزة من المحلات إلا أنها مرتفعة الثمن ولا يستطيع الكثير منا شرائها بشكل دائم، لذلك سنتعرف على طريقة إعداد شيكولاتة باونتى فى المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة جدا تستغرق منك دقائق معدودة لتقديمها إلى أطفالك والاستمتاع بها.

طريقة عمل شيكولاتة باونتى

كوب وربع جوز هند ناعم.

نصف كوب حليب مكثف محلى.

250 جرام شيكولاتة بنى خام.

250 جرام شيكولاتة بيضاء خام.

4 ملاعق زيت.

مقادير الحليب المكثف المحلى:

كوب حليب بودر.

كوب سكر بودر.

ملعقة كبيرة زبدة سائحة.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير شيكولاتة باونتى

طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى:

ضعي جميع المكونات فى وعاء الخلاط الكهربائى.

اخفقي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام متماسك.

طريقة تحضير شيكولاتة باونتى