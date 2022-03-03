حضريها لرمضان.. الزبدة الجاهزة في البيت بكيلو حليب فقط اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي اصلي بدون تكلفة

حضريها لرمضان.. الزبدة الجاهزة في البيت بكيلو حليب فقط طريقة عمل الزبدة الفلاحي هي موضوع مقالنا اليوم، حيث تعد الزبدة من أكثر المنتجات الطبيعية التي نقوم باستخدامها في الكثير من وصفات الأطعمة حيث أنها تضيف إلى الطعام نكهة إضافية، وتعتبر الزبدة هي مادة يتم استخلاصها من الحليب الذي يتم استخلاصه من الأبقار والجاموس، حيث يتم عملها بطرق مختلفة إما من القشطة أو من خض الحليب المختمر، وسنوضح لكم في سطور مقالنا اليوم طريقة عملها في المنزل بدلًا من شراءها باستمرار من المحلات.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي في المنزل

مكونات الطريقة:-

كمية مناسبة من الكريمة المخفوقة ثقيلة القوام.

وعاء زجاجي له غطاء قوي.

كيفية تحضير الزبدة:-

قومي بفتح الوعاء الذي ستقومين بتحضير الزبدة بداخله وقومي بملئه بالكريمة حتى منتصفه ثم أغلقيه جيدًا.

رجّي الوعاء الزجاجي بشدة حتى يصبح الرج بدون أي صوت ثم ارفعي الغطاء واغلقيه مرة أخرى ورجيه حتى تصبح الزبدة منفصلة عن الحليب.

بعد أن تتكون تكتلات من الحليب على هيئة قطع جبنية قومي بتصفية الكتل من الحليب واحتفظي بالحليب وقومي باستخدامه في أي شيء آخر.

قومي بغسل وشطف كتل الزبدة تحت الماء البارد حتى تصبح صلبة بدون أي سوائل ثم أضيفي كمية من الملح إلى الزبدة.

احفظي الزبدة التي حصلتي عليها في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام على الأقل حتى تتجمد تمامًا ثم استخدميها في أي وصفة تفضلينها.

طريقة عمل الزبدة من الحليب الطبيعي

المكونات:-

زجاجة متوسطة الحجم.

لتر من أي نوع من الحليب سواء الجاموسي أو البقري.

خطوات التحضير:-