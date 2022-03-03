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عمر شويل - جدة فكرة عبقرية لتخزين الليمون بكميات كبيرة بدون ما يتغير لونه ولا طعمه - ثقفني
فكرة عبقرية لتخزين الليمون بكميات كبيرة إذا كنتي تتساءلين بشأن طريقة حفظ الليمون وتخزينه لفترات طويلة بدون أن يفسد أو يصيبه العفن فيجب عليك قراءة سطور مقالنا اليوم بدقة، فالليمون عند تخزينه بدون أي شيء في باب الثلاجة أو على أحد الأرفف يصيبه العفن ويتغير لونه وطعمه، وتساءل الكثير من ربات البيوت والأمهات عن أفضل الطرق للتخزين فالليمون يظهر ويزدهر في فترة وموسم معين ليصبح مقتصر وجوده في أماكن معينة وبأسعار غالية في غير مواسمه.
طريقة حفظ الليمون لفترات طويلة في المنزل
- اغسلي ثمرات الليمون أولًا وجففيها جيدًا قبل تخزينها ثم قومي بإحضار أكياس خاصة بتخزين الأطعمة ولها سحاب جيد.
- أخرجي من الكيس أكبر كمية من الهواء من الممكن أن تتواجد فيه ثم قومي بوضع الليمون بداخله وأغلقي الكيس قبل اختراق الهواء مرة أخرى.
- هذه الطريقة تساعد في حفظ الليمون وتخزينه في المنزل لمدة شهر كامل أو أكثر وقومي بوضع الكيس بداخل الثلاجة على الأرفف أو في أبواب الثلاجة ومن الأفضل أن تغلقي الرف عليه.
- عند استخدامك لليمون يجب فتح الكيس بدقة ثم إخراج الثمرة التي ستستخدمينها وإذا قمتي باستخدام نصف الثمرة قومي بتغليف النصف المتبقي بورق من الألومنيوم وضعيها بداخل الكيس.
- تكون أولوية استخدام النصف المقطوع أكبر من ثمرة جديدة حيث أن النصف المقطوع يكون أكثر عرضة للتعفن من غيره.
طريقة تخزين الليمون المخلل
- قومي بإحضار خمس ليمونات وفركها جيدًا ثم قومي بوضعها بداخل وعاء حجمه متوسط له غطاء محكم وقومي بغلق الوعاء جيدًا.
- قطعي ثمرات الليمون إلى نصفين أو أربعة أجزاء مع عدم فصل الأجزاء عن بعضها فيجب ترك قشرة رقيقة تلصقها ببعضها البعض.
- افركي كمية من الملح على الليمون المقطع وقومي بتغطية البرطمان بالملح بالكامل ثم أضيفي كمية منه على كل طبقة.
- قومي بالضغط على الليمون حتى تخرج منه العصارة ثم أضيفي أوراق الغار وكمية من الفلفل الألوان إلى البرطمان واعصري جيدًا حتى يصبح العصير مغطيًا لكل البرطمان.
- ضعي البرطمان في أرضية غرفة درجة حرارتها دافئة ومظلمة وعند الاستخدام أخرجي ما ستتناولينه ثم أعيدي غلقها فور الانتهاء.
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