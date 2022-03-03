ضاع عمرنا نرمي تفل القهوة.. ضعيه كل ليلة على البشرة ولن تصدقي النتيجة مش هتستغني عنه من اليوم

ضاع عمرنا نرمي تفل القهوة.. ضعيه كل ليلة على البشرة ولن تصدقي النتيجة تعرفي على طريقة تحضير تفل القهوة قبل أن تقومي برمّيه وإهداره هباءً بدون استخدامه، فالقهوة من المنتجات الطبيعية التي نتناولها باستمرار ونقوم بعمل ماسكات طبيعية من خلالها ولكن قد لا يعرف الكثير من الأشخاص عن طريقة استخدام وأهمية تفل القهوة، وللقهوة فوائد عديدة للبشرة سنقوم بذكرها لكم على قدر الإمكان، كما سنوضح لكم كيفية تحضير الماسك بالتفل وطريقة استخدامه، جربي الوصفة ولن تتوقفي عن تكرارها أبدًا كما أنه لن تجرؤي على رمي التفل مرة أخرى.

طريقة تحضير ماسك تفل القهوة في المنزل

مكونات الطريقة:-

ملعقتان كبيرتان من تفل القهوة.

ثلاث ملاعق صغيرة من الكاكاو.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب الطازج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة:-

قومي بوضع المكونات كلها بداخل وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك بالماء الدافئ وجففيها ثم افردي الماسك عليها من جميع الجوانب واتركيه على بشرتك لمدة نصف ساعة قبل غسله من على بشرتك.

افركيه بعد أن يجف واغسلي بشرتك جيدًا بالماء البار حتى تنغلق المسام مرة أخرى بعد فتحها بفعل الماء البارد.

اتبعي هذه الوصفة يوميًا أو ثلاث مرات أسبوعيًا وشاهدي النتيجة بنفسك من أول أسبوع.

فوائد تفل القهوة للبشرة

لتفل القهوة فوائد متعددة للبشرة وتتميز فوائده في كل مما يلي:-