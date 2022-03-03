بأحلى طعم.. بسكويت البرتقال الصيامي حضريه بكل سهوله في الخلاط سهل وسريع

بأحلى طعم.. بسكويت البرتقال الصيامي حضريه بكل سهوله تعرفي على طريقة وخطوات عمل بسكويت البرتقال في الخلاط في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة غير مكلفة تمامًا، حيث أنه يمكنك الآن عمل الكثير من وصفات البسكويت الجاهزة في المنزل، ازدادت وصفات الأطعمة على الإنترنت بعد أن ازداد البحث والتساؤل عليها وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا أصبحت الأمهات تخشى على أطفالها من المرض أكثر وأصبحت تبحث عن وصفات تحضير كافة الأطعمة والحلويات التي يفضلونها في المنزل.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال في الخلاط

مكونات الطريقة:-

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السميد الناعم.

كوب كبير من الزيت النباتي.

ثلاث أكواب من عصير البرتقال.

سمسم محمص بمقدار كوب واحد.

كوب ونصف من السكر البودرة.

كيس فانيلا.

ملعقة ملح كبيرة وأخرى من الكركم.

بيكنج صودا.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال بالسمسم

انخلي الدقيق قبل استخدامه حتى تتأكدي من أنه يخلو من أي شوائب وتكتلات.

بعد ذلك أضيفي الفانيلا والملح والسمولينا والبيكنج صودا والكركم وعصير البرتقال والزيت في الخلاط وقومي بخفقهم جيدًا.

صبي الخليط في وعاء واحد وقومي بعجنهم جيدًا حتى يصبحوا عجينة متماسكة.

اتركي العجينة لمدة نصف ساعة على الأكثر ترتاح ثم ابدئي في تحضيرها وتشكيلها على هيئة كرات ثم اغمسيها في السمسم جيدًا.

شكلي البسكويت بالقمع أو بواسطة أشكال لعمل البسكويت وقومي برّصه في صينية مدهونة بالزيت حتى لا يلتصق بها البسكويت.

سخني الفرن قبل وضع البسكويت بداخله على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم قومي بوضع الصينية على الرف الوسطي في الفرن واتركيه لمدة ربع ساعة.

بعد أن تنضج صينية البسكويت قومي بإخراجها وابدئي في توزيعها على طبق التقديم وتقديمها لضيوفك وأطفالك مع أي مشروب ساخن أو بارد.

طريقة أخرى لعمل بسكويت البرتقال

مكونات الطريقة:-

بيضتان.

سكر خشن.

كمية مناسبة من الزيت.

قشور برتقال مبشور.

عصير برتقال.

رشة ملح.

خميرة حلويات.

دقيق ابيض منخول.

طريقة التحضير:-